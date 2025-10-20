Quảng Ngãi huy động tổng lực ứng phó bão Fengshen 20/10/2025 10:18

(PLO)- Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu toàn hệ thống chính trị chủ động, sẵn sàng cao nhất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân trước cơn bão Fengshen.

Ngày 20-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp khẩn với các sở, ngành, địa phương triển khai phương án ứng phó cơn bão Fengshen.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này hiện có 6.422 tàu cá, trong đó 766 tàu đang hoạt động ngoài khơi. Tất cả các phương tiện này đã nhận được thông tin cảnh báo về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Các lồng bè thủy sản được neo chặt, lực lượng chức năng yêu cầu người trên bè vào bờ trú ẩn.

Tại huyện đảo Lý Sơn, 57 lồng bè nuôi trồng thủy sản đã được neo chặt, người dân được yêu cầu vào bờ trú tránh an toàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo chính quyền 59 xã miền núi theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, thông tin kịp thời cho người dân; đồng thời rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán người tại các khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét. Lực lượng tại chỗ sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh.

Chiều 19-10, tại xã Bình Sơn, hơn 40 dân quân đã được huy động gia cố gần 300 m đê Tiên Đào, khu vực xung yếu ven sông Trà Bồng, nhằm ngăn nước tràn vào các khu dân cư.

“Việc gia cố đê Tiên Đào nhằm đảm bảo an toàn cho khoảng 1.500 hộ dân thuộc các thôn Tiên Đào, thôn 1, thôn 6, thôn Đông Thuận”- ông Võ Quốc Nam, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Sơn thông tin.

Chính quyền địa phương đã cấm phương tiện qua lại cầu tràn Thạch Nham.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lưu ý các đơn vị không được chủ quan, phải bám sát diễn biến của bão, mưa lớn để triển khai biện pháp phòng chống kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp các đơn vị hướng dẫn kỹ thuật vận hành hồ đập, thủy lợi an toàn, phù hợp với tình hình mưa lũ. Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi tàu thuyền, hướng dẫn ngư dân tránh trú bão, đồng thời kết hợp kiểm tra, ngăn chặn khai thác IUU.

UBND các xã, phường, đặc khu Lý Sơn khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lên phương án sơ tán dân đến nơi an toàn; đồng thời kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trường học, trụ sở, bệnh viện. Với các trường học trong vùng ảnh hưởng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ động phương án đảm bảo an toàn, có thể cho học sinh nghỉ học khi thời tiết xấu.

Nhiều xã miền núi phía tây tỉnh đã ghi nhận mưa lớn kéo dài. Dự báo đợt mưa sắp tới có thể làm gia tăng nguy cơ sạt lở, lũ quét. UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm từ sớm để đảm bảo an toàn cao nhất.