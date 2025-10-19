Thông tin mới nhất về bão Fengshen gần Biển Đông 19/10/2025 10:54

(PLO)- Bão Fengshen đang tiến gần Biển Đông, dự báo trong vài ngày tới sẽ mạnh thêm và sẽ ngoặt hướng di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (19-10), tâm bão Fengshen ở khoảng 14,1° vĩ Bắc; 121,5° kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62–74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có xu hướng tiếp tục mạnh lên trong 24–48 giờ tới.

Đến 7 giờ ngày 20-10, tâm bão ở khoảng 17,8° N; 117,8° E, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm lên cấp 9, giật cấp 11, vùng biển nguy hiểm từ vĩ tuyến 15–19° N, phía Đông kinh tuyến 117,5° E.

Đến 7 giờ ngày 21-10, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc 20 km/giờ, tâm bão ở khoảng 18,5° N; 113,1° E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất có thể đạt cấp 10–11, giật cấp 13.

Bão Fengshen đang tiến gần Biển Đông và sẽ ngoặt hướng di chuyển

Đến 7 giờ ngày 22-10, bão nhiều khả năng đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển 10 km/giờ, tâm ở 17,1° N; 111,3° E – trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 10, giật cấp 13

Do ảnh hưởng của bão Fengshen, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8–9, giật cấp 11, sóng biển cao 2,5 – 5,0 m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng từ ngày 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm cần khẩn trương chủ động di chuyển tránh xa khu vực bão, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, giữ liên lạc thường xuyên với đất liền và cơ quan chức năng.

Trong giai đoạn từ 72 đến 120 giờ tới, bão Fengshen được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi khoảng 10–15 km và suy yếu dần khi đi sâu vào khu vực giữa Biển Đông.