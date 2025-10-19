Cơn bão Fengshen đang mạnh lên, hướng di chuyển vào khu vực biển miền Trung 19/10/2025 18:22

Chiều 19-10, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, cơn bão Fengshen đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12 năm 2025.

Hồi 16 giờ, tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75–88 km/h), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển hướng Tây Bắc, sau di chuyển hướng Tây.

Bão vẫn tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Dự báo, cường độ mạnh nhất bão có thể đạt cấp 11, giật cấp 13 khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Hoàng Sa.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo từ ngày 21-10, bão tương tác với không khí lạnh nên sẽ đổi hướng Tây Nam.

Dự báo hướng di chuyển và vùng ảnh hưởng của cơn bão Fengshen.

Khoảng đêm 22-10, rạng sáng 23-10, bão số 12 di chuyển vào khu vực biển Quảng Trị-Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 - khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) và vùng biển từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi.

Dự báo, do ảnh hưởng của bão, trên biển sẽ có gió mạnh cấp 6–7, gần tâm bão cấp 8–10, giật cấp 12; sóng cao 3,0–5,0 m, biển động rất mạnh.

Từ 20 đến 22-10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10–11, giật cấp 13, sóng cao 5,0–7,0 m, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh nên từ ngày 22 đến 27-10, khu vực Hà Tĩnh-Quảng Ngãi khả năng cao mưa lớn diện rộng. Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị đến Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 3 và trên báo động 3.