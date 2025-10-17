Khánh thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, vượt tiến độ 8 tháng 17/10/2025 12:27

(PLO)- Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên được khánh thành sẽ bổ sung gần 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận hoà vào lưới điện quốc gia.

Sáng 17-10, tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khánh thành dự án Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch

Dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư 7.410 tỉ đồng. Dự án có tổng chiều dài 229,5km, đi qua địa phận hai tỉnh gồm Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là bốn tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc).

Thông tin tại lễ khánh thành, ông Phạm Hồng Phương, Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, cho biết trong quá trình hơn 6 tháng triển khai thi công, dự án phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Những thách thức này không chỉ từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi núi cao hiểm trở, địa chất phức tạp, mà còn bởi khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, yêu cầu tiến độ gấp rút.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cùng các đại biểu cắt băng khánh thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm triển khai cùng sự quyết tâm cao và nỗ lực vượt bậc của EVN, Ban Quản lý dự án Điện 1, cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, cung cấp vật tư, thiết bị, dự án luôn được triển khai khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả.

Đặc biệt, EVN và các đơn vị luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành, sự ủng hộ của các cấp uỷ, chính quyền, nhân dân các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ cùng lực lượng Quân khu 2, lực lượng công an và thanh niên xung kích địa phương. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân được huy động từ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm việc không kể ngày đêm, vượt mọi khó khăn để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

“Với tinh thần quyết tâm nỗ lực cao nhất, tổ chức thi công 4 tại chỗ, 3 ca, 4 kíp, vượt nắng, thắng mưa, xuyên lễ, tết, ngày nghỉ, dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên cũng đã được đóng điện thành công vào ngày 30-9, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, lãnh đạo EVN cho biết.

Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, cho biết dự án đi qua địa bàn tỉnh Lào Cai với chiều dài hơn 136 km, ảnh hưởng đến nhiều xã, phường và hàng nghìn hộ dân.

Từ thực tiễn triển khai, tỉnh Lào Cai rút ra các bài học kinh nghiệm. Đó là phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; công việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, kịp thời xử lý vướng mắc ngay tại cơ sở.

Đồng thời phải lấy người dân là trung tâm, đảm bảo quyền lợi chính đáng, minh bạch, đúng pháp luật; cùng đó là tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích lâu dài của dự án đối với sự phát triển của đất nước và địa phương.

Dự án sẽ bổ sung gần 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết, những năm qua, Chính phủ luôn nỗ lực bảo đảm không để thiếu điện trong mọi tình huống, làm cơ sở vững chắc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Để đạt được mục tiêu này, mỗi năm cần tăng thêm 8.000 – 10.000 MW công suất nguồn điện, tương ứng mức tăng công suất phát điện hàng năm khoảng 15 – 18%.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá, việc dự án hoàn thành dự án chỉ sau hơn 6 tháng thi công, rút ngắn gần 8 tháng so với tiến độ được giao là tiến độ thi công thần tốc, kỷ lục, một thành tích đáng tự hào.

Trong bối cảnh đó, dự án đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên được triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công trình kịp thời bổ sung gần 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận hoà vào lưới điện quốc gia. Đồng thời, trong tương lai, dự án còn đáp ứng nhu cầu kết nối, hợp tác trao đổi điện với Trung Quốc, góp phần chủ động, linh hoạt trong điều hành hệ thống, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

“Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành và các địa phương có đường dây đi qua, cùng tinh thần quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, EVN, Ban Quản lý dự án Điện 1 và các nhà thầu đã hoàn thành dự án chỉ sau hơn 6 tháng thi công, rút ngắn gần 8 tháng so với tiến độ được giao. Đây là tiến độ thi công thần tốc, kỷ lục, một thành tích đáng tự hào, thể hiện đúng truyền thống cách mạng hào hùng hơn 70 năm của ngành điện”, Phó Thủ tướng nhận xét.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc biểu dương tinh thần và quyết tâm của EVN, Ban Quản lý dự án điện 1, các nhà thầu tư vấn, thi công xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị và các đơn vị liên quan. Biểu dương lực lượng Công an, Quân đội tại chỗ, Quân khu 2, lực lượng dân quân tự về và các đoàn viên đã tham gia hỗ trợ ngành điện trong nhiều tháng để bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án với tinh thần “đã ra quân là chiến thắng”.

Dự án đường dây 500 KV Lào Cai – Vĩnh Yên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời tăng cường thêm khoảng 3000MW công suất truyền tải điện từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận hòa vào lưới điện quốc gia.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cũng ghi nhận và cảm ơn đồng bào, nhân dân các dân tộc tại các địa phương đã đồng tình ủng hộ, nhường chỗ ở, nơi thờ tự, đất canh tác, nơi sản xuất, kinh doanh và giải phóng bàn giao để công trình được thi công thuận lợi, vượt tiến độ và đưa vào hoạt động...

Sau lễ khánh thành, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN và Ban Quản lý dự án Điện 1 tiếp tục phối hợp với các địa phương hoàn thiện công tác hoàn nguyên, bảo vệ môi trường, tổ chức vận hành công trình an toàn, hiệu quả.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương có dự án đi qua tiếp tục ổn định đời sống nhân dân vùng dự án, bảo đảm sinh kế, việc làm cho người dân tái định cư; kiên quyết không để người dân thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm sau di dời phục vụ dự án.