Thủ tướng yêu cầu không phân quyền trực tiếp cho các bộ trưởng tại luật, nghị quyết 29/04/2026 08:19

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu không phân quyền trực tiếp cho các bộ trưởng tại luật, pháp lệnh, nghị quyết trong các dự thảo, giúp bảo đảm Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực...

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Thủ tướng về việc sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo nguyên tắc của Luật Tổ chức Chính phủ.

Theo nội dung văn bản, Thủ tướng yêu cầu 14 bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật.

Một phiên họp ở hội trường tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: QH

Liên quan đến phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo 14 bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật đang trình tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Đồng thời chuẩn bị hồ sơ các dự án để tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2 hoặc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, Bộ Công an chuẩn bị hồ sơ đối với dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính. Bộ Công Thương chuẩn bị hồ sơ đối với bảy dự án luật, gồm Luật Thương mại; Luật Quản lý ngoại thương; Luật Điện lực; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Dầu khí; Luật Công nghiệp trọng điểm; Luật Cạnh tranh.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo hoàn thiện hồ sơ đối với dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị hồ sơ đối với hai dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đo lường và Luật bưu chính.

Bộ Ngoại giao tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài và chuẩn bị hồ sơ đối với hai dự án luật, pháp lệnh gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thỏa thuận quốc tế; Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao.

Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Đồng thời, chuẩn bị hồ sơ đối với bảy dự án luật, pháp lệnh gồm Bộ luật Lao động; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Bình đẳng giới; Luật Lưu trữ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị hồ sơ đối với dự án Luật Đất đai.

Bộ Quốc phòng chuẩn bị hồ sơ đối với ba dự án luật, pháp lệnh là Luật Phòng không nhân dân; Luật phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Pháp lệnh về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Bộ Tài chính chuẩn bị hồ sơ đối với sáu dự án luật, nghị quyết, gồm Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật Hải quan; Nghị quyết của Quốc hội phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

Bộ Tư pháp chuẩn bị hồ sơ đối với bảy dự án luật, nghị quyết, pháp lệnh (Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật) và phối hợp với Hội Luật gia trong dự Luật Trọng tài thương mại.

Bộ Xây dựng chuẩn bị hồ sơ đối với sáu dự án luật, nghị quyết, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở; Luật Luật Kinh doanh bất động sản; Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 755/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01-7-1991.

Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ đối với năm dự án là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Trẻ em; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác…

Thủ tướng yêu cầu không phân quyền trực tiếp cho các bộ trưởng tại luật, pháp lệnh, nghị quyết. Ảnh: VGP

Phải giải trình rõ khi phân quyền cho bộ trưởng trong luật, nghị quyết...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khi soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải tuân thủ các nguyên tắc về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Đáng chú ý, Thủ tướng lưu ý không quy định cụ thể tên bộ, ngành và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể tại dự thảo luật, nghị quyết, pháp lệnh, bảo đảm quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp.

Trong các dự thảo cũng không phân quyền trực tiếp cho các bộ trưởng tại luật, pháp lệnh, nghị quyết. Điều này giúp bảo đảm Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực và thực hiện phân công phạm vi quản lý nhà nước cho các bộ, ngành theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ.

Đối với các vấn đề về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, trình tự tố tụng; thực hiện các khuyến nghị, cam kết, thỏa thuận quốc tế hoặc vấn đề khác được xác định là cơ bản, quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội.

Trường hợp cần thiết quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của bộ trưởng, trưởng ngành thì cơ quan chủ trì soạn thảo cần giải trình rõ sự cần thiết.

Bộ Tư pháp được giao tăng cường vai trò tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ các dự án trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chất lượng về nội dung và hình thức.

Khi thẩm định các hồ sơ dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, phải làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong thực hiện nguyên tắc trên khi xây dựng dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, bảo đảm chỉ quy định những vấn đề khung, những vấn đề có tính nguyên tắc thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Với những vấn đề phân quyền cho chính quyền địa phương cần có sự quy định thống nhất của Chính phủ thì giao Chính phủ quản lý, điều hành bảo đảm linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.