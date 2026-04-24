Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bầu 39 nhân sự cấp cao, thông qua 9 luật, 31 nghị quyết 24/04/2026 12:15

(PLO)- 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sáng 24-4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: QH

Mang đậm tinh thần đổi mới, quyết liệt

Điểm lại kết quả kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội cho hay Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. “Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội” - ông nói.

Về lập pháp, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết. Trong đó, nhiều văn bản được thông qua với tỉ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội XIV và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các chính sách vừa mang đậm tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt để tháo gỡ điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài. Các quy định này thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm; đồng thời quy định cơ chế đặc thù để xử lý hiệu quả dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

“Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định các vị đại biểu đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao để hoàn thành khối lượng lớn công việc.

Không để khoảng trống pháp lý

Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan và địa phương ngay sau kỳ họp khẩn trương triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết. Đặc biệt cần tập trung ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp lý hoặc chậm trễ trong thực hiện.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, thành công của kỳ họp tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ. Ông cảm ơn sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc các vị đại biểu tiền nhiệm đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Quốc hội.

Phiên bế mạc có sự tham dự của nhiều vị nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: QH

Quốc hội cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, các cơ quan hữu quan và các cơ quan thông tấn, báo chí.

“Chân thành cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của đồng bào, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài” - ông Trần Thanh Mẫn nói.

Ông cũng đề nghị các đại biểu sau khi kết thúc kỳ họp đi tiếp xúc cử tri để để báo cáo kết quả, tinh thần, khí thế của Kỳ họp, lắng nghe đầy đủ, trách nhiệm ý kiến của cử tri và Nhân dân.