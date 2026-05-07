TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học về Luật Đô thị đặc biệt 07/05/2026 15:51

(PLO)- TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học về Luật Đô thị đặc biệt nhằm bàn, đề xuất giải pháp pháp lý đối với các vấn đề mới phục vụ hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế, Khu Kinh tế thương mại tự do, thẩm quyền tự chủ ngân sách của TP.HCM, cơ chế sandbox...

Sáng mai (8-5), tại trụ sở UBND TP.HCM sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “Luật Đô thị đặc biệt - đột phá thể chế cho TP.HCM”, do Thường trực HĐND TP.HCM phối hợp với Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ nhu cầu cũng như tính cấp thiết của việc ban hành Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM; luận giải những cơ sở khoa học, chỉ ra những cơ hội và thách thức khi soạn thảo, ban hành và thực thi Luật Đô thị đặc biệt.

Từ đó, tổng hợp các ý kiến của các đại biểu dân cử, các chuyên gia, nhà khoa học nhằm xây dựng khung pháp lý, đề xuất những nội dung cơ bản, cốt lõi của dự thảo Luật Đô thị đặc biệt, đóng góp tích cực vào quá trình hình thành nên cơ sở lý luận cũng như thực tiễn cho việc xây dựng Luật.

Hội thảo nhằm phân tích những thách thức về chính trị, kinh tế, xã hội, cơ chế ban hành Luật Đô thị đặc biệt.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về các nội dung như chế độ phân định thẩm quyền cho chính quyền TP trong Luật Đô thị đặc biệt; mô hình tổ chức chính quyền TP.HCM trong dự thảo Luật này; phân tích những thách thức về chính trị, kinh tế, xã hội, cơ chế ban hành Luật Đô thị đặc biệt.

Đồng thời, làm rõ các đề xuất pháp lý huy động nguồn lực tư nhân tham gia vào phát triển cho TP.HCM; các cơ chế pháp lý phục vụ đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, cơ chế sandbox.

Song song đó, sẽ đề xuất giải pháp pháp lý đối với các vấn đề mới phục vụ hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế, Khu Kinh tế thương mại tự do, thẩm quyền tự chủ ngân sách của TP.HCM gắn với hiệu quả sử dụng ngân sách.

Ngoài ra, hội thảo cũng làm rõ cơ chế quyết định một số vấn đề liên quan bộ máy, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, thẩm quyền trong ký kết hợp đồng lao động, quy định tuyển dụng, sử dụng chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp; cơ chế liên quan đến đảm bảo thu nhập cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chính sách thu hút nguồn nhân lực cao…

Vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cũng tổ chức thăm dò dư luận xã hội đối với việc nghiên cứu, xây dựng nội dung Luật này.

Tại buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vào cuối tháng 4 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kỳ vọng Trung ương sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để TP chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới.

Trao đổi lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Nghị quyết mới cho TP và Luật phải phản ánh đúng vị thế, tầm vóc, sứ mệnh của TP.HCM. Trong đó, tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ về tài khóa, công cụ tài chính hiện đại và cho phép TP.HCM giữ lại nguồn lực lớn hơn, chủ động trong huy động vốn.

Đồng thời, cho phép TP.HCM thử nghiệm thể chế mới về tài chính, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh phân cấp về quyền và thiết kế các chính sách với đặc thù là một siêu đô thị, cơ chế trọng dụng nhân tài vượt trội.

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì xây dựng tờ trình dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trước ngày 20-5; đến trước ngày 23-5, TP.HCM tổ chức xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM làm căn cứ để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

Trước ngày 30-7, cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh hồ sơ sau khi tổ chức lấy ý kiến thông qua họp góp ý, hội thảo, tọa đàm và tham vấn, truyền thông. Sau đó, UBND TP.HCM tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình Chính phủ trước ngày 10-8.

Trước ngày 25-9, các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo giải trình ý kiến thẩm tra sau khi Chính phủ cho ý kiến và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp thực hiện thẩm tra. Nội dung giải trình là cơ sở để hoàn thiện dự án luật trình cấp có thẩm quyền xem xét.