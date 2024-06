Thí sinh xã đảo Thạnh An vượt biển vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT 26/06/2024 09:34

(PLO)- Sáng 26-6, 24 học sinh Trường THCS - THPT Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã lên đò vào đất liền lưu trú để dự thi tốt nghiệp THPT.

Theo thông tin từ Trường THCS - THPT Thạnh An, năm nay trường có 24 học sinh lớp 12 dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thạnh An động viên các thí sinh trước khi đò rời bến. Ảnh: HP

Do điều kiện đi lại khó khăn và mất thời gian nên các em được tạo điều kiện lưu trú tại Trường THCS Bình Khánh để dự thi tốt nghiệp.

Để hỗ trợ các em trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, trường cử bốn giáo viên cùng các chiến sĩ hoa phượng đỏ đồng hành.

Đây là lứa học sinh thứ sáu của trường bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hành trang đi thi của các em ngoài ba lô sách vở còn có thêm quần áo, chăn mền và nhiều thực phẩm khác.

24 học sinh sẽ tham gia thi tại hai điểm gồm Trường THPT An Nghĩa và Trường THPT Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Phương tiện di chuyển từ nơi lưu trú đến điểm thi được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tình nguyện viên.

24 thí sinh lên đò từ sớm để vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: HP

Là một trong 24 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm nay, Nguyễn Đăng Khoa cho biết em đã thức dậy từ rất sớm để kịp giờ lên đò.

“Để chuẩn bị cho kỳ thi, em đã ôn tập rất kỹ các môn nên không quá áp lực. Trước kỳ thi, em và các bạn nhận được sự động viên và quan tâm từ các chú biên phòng và thầy cô. Đây là nguồn động lực để tụi em thi thật tốt” - Khoa nói.

Để hỗ trợ, động viên các thí sinh tham gia dự thi, trong sáng nay, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Thạnh An đã phối hợp với các mạnh thường quân và Trường THCS -THPT Thạnh An tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho 24 em học sinh. Theo đó, lực lượng Biên phòng đã phối hợp cùng các đơn vị tặng 24 phần quà (trị giá 12 triệu) và nhu yếu phẩm như tập, viết, mì, xúc xích,...

24 thí sinh Trường THCS - THPT Thạnh An tự tin trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: HP

Được biết, về phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại huyện Cần Giờ, TPHCM sẽ bố trí một phà riêng chở đề thi.

Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Rạng sáng các ngày 27 và 28 -6, phà ưu tiên sẽ chở đề thi tốt nghiệp THPT được bàn giao từ điểm in sao đến điểm thi ở Cần Giờ dưới sự bảo vệ của công an và cơ quan chức năng. Cuối ngày thi, bài thi được tập hợp chở về trung tâm TP.HCM dưới sự hộ tống của công an và được đưa đến điểm chấm thi.