Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non

Sáng 29-8, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với UBND huyện Bình Chánh tổ chức Ngày hội kết nối phát triển giáo dục mầm non. Hoạt động này lần đầu tiên được tổ chức tại TP.HCM.

Tại ngày hội, có 38 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tham gia. Mỗi đơn vị là một khu triển lãm các hoạt động kết nối giáo dục với đa dạng các sản phẩm, từ các phương pháp tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục mầm non đến tài liệu, học liệu, trang thiết bị mầm non, các nội dung phát triển thể lực trong lĩnh vực.

Ngoài ra, điểm nhấn của ngày hội chính là chương trình báo cáo một số hoạt động tiêu biểu về kết quả vận dụng các phương pháp tiên tiến vào phát triển chương trình giáo dục mầm non của các đơn vị như: phương pháp STEM, phương pháp See-Learning, phương pháp Reggio-Emilia, phương pháp Montessori, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Do lần đầu tiên được tổ chức nên ngày hội thu hút rất nhiều cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên địa bàn TP tham dự để học hỏi, tìm hiểu.

Cô Đoàn Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường Mầm non Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đến dự ngày hội từ sớm. Do địa bàn xa xôi nên cô và mọi người phải đi từ 4 giờ sáng.

“Đến với ngày hội, tôi đã có cơ hội tìm hiểu những công nghệ, ứng dụng, các phần mềm, trang thiết bị cũng đồ dùng được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Các sản phẩm khá đa dạng, phong phú về thể loại, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tại bậc mầm non. Do đó, tôi sẽ nghiên cứu và có thể kết nối với các đơn vị để phối hợp trong hoạt động giáo dục cho năm học tới” - cô Xuân nói.

Cô Đoàn Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường Mầm non Cần Thạnh