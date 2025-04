Thi tốt nghiệp THPT 2025: Thí sinh ngồi cố định 1 phòng, có đến 48 mã đề thi 03/04/2025 10:10

Ngày 3-4, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị - tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Tổ chức điểm thi riêng cho học sinh theo chương trình 2006

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay được tổ chức dành cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT

Đối với học sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, Sở GD&ĐT phải tổ chức 1 số điểm thi riêng dành cho các thí sinh này.

Mô hình tổ chức, cách thức tổ chức, môn thi được giữ ổn định như năm 2024.

“Nếu chỉ có 1 thí sinh tham dự tỉnh cũng phải tổ chức 1 điểm thi riêng. Các điểm còn lại dành riêng cho học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018” - ông Chương nhấn mạnh.

Tăng gấp đôi mã đề thi

Học sinh dự thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có rất nhiều điểm mới.

Một tiết học của học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Hiền, quận 11, TP.HCM. Ảnh: LÊ THANH

Thí sinh sẽ dự thi 2 môn bắt buộc là Văn, Toán và 2 môn tự chọn trong các môn đã học. Như vậy, kỳ thi chỉ còn 3 buổi thi, giảm 1 buổi so với năm ngoái.

Đề thi được ra theo hướng đánh giá năng lực, có các môn thi mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Ngữ văn có thể sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Kỳ thi đẩy mạnh chuyển đối số với 100% thí sinh có thể đăng ký dự thi trực tuyến. Kỳ thi lần này tăng cường sử dụng kết quả đánh giá quá trình trong xét công nhận tốt nghiệp THPT (từ 30% tăng lên 50%).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có sự thay đổi về chứng chỉ và điểm khuyến khích. Theo đó, các thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi ngoại ngữ, người nước ngoài có chứng chỉ tiếng Việt được miễn thi Ngữ văn. Chứng chỉ ngoại ngữ sẽ không quy đổi thành điểm 10 trong xét công nhận tốt nghiệp THPT, chỉ giảm môn thi. Lưu ý, chứng chỉ phải còn hạn đến ngày 25-6-2025.

Quy trình coi thi, chấm thi được điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với phương án tổ chức kỳ thi, đồng thời khắc phục các hạn chế bất cập trước đây để tạo thuận lợi hơn cho các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Về việc đăng ký dự thi, ông Chương cho biết 100% học sinh sẽ đăng ký dự thi trực tuyến. Thí sinh tự do sử dụng VNEID để đăng ký trực tuyến. Thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp cùng lúc với đăng ký dự thi.

Về cách sắp xếp phòng thi, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp, 1 thí sinh sẽ ngồi cố định 1 phòng thi trong 3 buổi. Một phòng thi có thể có đến 5 môn thi. “Vấn đề này, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thí điểm và đã cho kết quả khả quan” - ông Chương nói.

Việc xếp phòng thi được thực hiện theo bài thi tự chọn. Trong buổi bài thi tự chọn đã bóc đề môn thi nào tất cả thí sinh đăng ký môn thi đó trong phòng thi đó đều phải dự thi ngay.

Mỗi ca thi của buổi thi bài tự chọn trong 1 phòng thi có thể thi đồng thời nhiều môn thi khác nhau.

Số lượng phòng thi sẽ tăng hơn so với trước đây do thí sinh đăng ký nhiều tổ hợp môn khác nhau. Có thể sắp xếp theo nhóm địa điểm để giảm thiểu việc tăng phòng thi do có nhiều tổ hợp môn có ít thí sinh đăng ký.

Về công tác in sao đề thi, ông Chương cho biết, sẽ tăng gấp đôi mã đề thi so với các năm trước. Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có 48 mã đề thi, trong đó có 24 mã đề thi dành cho ca 1 và 24 mã đề thi dành cho ca 2.

Việc in sao đề thi phải in đủ theo số lượng thí sinh trong phòng thi. Và việc in sao đề thi được thực hiện theo từng chương trình giáo dục phổ thông, không thực hiện đồng thời để tránh nhầm lẫn.