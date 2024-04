Thủ tướng: Giáo dục mầm non có những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục 04/04/2024 11:27

(PLO)- Giáo dục mầm non là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất, việc xây dựng và phát triển con người cần phải được đặt nền móng từ những năm đầu đời.

Thông tin trên được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổ chức sáng ngày 4-4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 ngày 4-11-2013 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, giáo dục đào tạo đã có những bước phát triển mạnh mẽ; đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển đất nước.

Trong đó, giáo dục mầm non có những bước phát triển quan trọng về quy mô, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo về đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: VGP

Cả nước đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Hệ thống mạng lưới trường, lớp mầm non được củng cố, mở rộng và phát triển đa dạng các loại hình. Tỉ lệ huy động trẻ em nhà trẻ và trẻ em mẫu giáo tăng dần hằng năm.

Các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non dần được quy chuẩn và được đầu tư phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, giáo dục đào tạo nói chung, giáo dục mầm non nói riêng còn những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Còn những khó khăn, thách thức trước mắt cần sự nỗ lực lớn để vượt qua.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Giáo dục mầm non có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Giáo dục mầm non là bậc học dành cho lứa tuổi nhỏ nhất trong tiến trình phát triển của con người. Xây dựng, phát triển con người cần phải được đặt nền móng từ những năm đầu đời”.

Do đó, theo Thủ tướng, bậc học giáo dục mầm non cần tiếp tục thực hiện lộ trình đổi mới căn bản, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi, chuẩn bị nền tảng cho trẻ phát triển toàn diện và sẵn sàng cho việc học tập suốt đời, đóng góp vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ sớm, từ xa.