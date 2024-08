7 cái 'nhất' của bậc giáo dục mầm non 14/08/2024 13:23

(PLO)- Bảy điều hạn chế nhất của bậc giáo dục mầm non, gồm: Thiếu cơ sở vật chất, thiếu giáo viên, giáo viên nghỉ việc nhiều nhất, thu nhập thấp nhất..

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học mới của bậc giáo dục mầm non, bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã nhắc lại lời phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về 7 cái "nhất" của giáo dục mầm non để nỗ lực cải thiện.

Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại hội nghị sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thuỵ Mỵ Châu biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành trong năm học vừa qua. Cụ thể:

Sĩ số trẻ tăng hàng năm nhưng giáo dục mầm non vẫn đảm bảo đủ chỗ học cho trẻ, nhất là trẻ em ở các KCN-KCX. Cơ sở vật chất ngày càng khang trang hiện đại, chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ tốt. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng 35 trường và trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiên tiến hội nhập quốc tế” tăng 10 trường so với năm ngoái;

Các cơ sở giáo dục mầm non chủ động thực hiện chương trình. Thực hiện tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc, các trường xây dựng môi trường giáo dục hiệu quả;

Công tác chuyển đổi số trong quản lý giáo dục mầm non được đẩy mạnh như việc cập nhật mã định danh, quản lý dinh dưỡng cho trẻ được cập nhật về trục dữ liệu ngành; công khai các cơ sở giáo dục mầm non trên hệ thống cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT.

Bà Lê Thuỵ Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM tặng giấy khen cho các tập thể thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non và thực hiện chuyên đề nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2023-2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức hội thi giáo viên tài năng dành cho các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, điều đó góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập.

Trước khi đề cập đến nhiệm vụ năm học mới, bà Châu nhắc tới câu nói của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn về 7 cái "nhất" ngành giáo dục mầm non đang gánh tại Hội nghị tổng kết giáo dục mầm non cả nước.

“Giáo dục mầm non của cả nước đang đối mặt với nhiều thách thức. Cụ thể, thiếu cơ sở vật chất nhất, thiếu giáo viên nhất, giáo viên nghỉ việc nhiều nhất, thu nhập thấp nhất, giáo viên chịu nhiều áp lực nhất, tỉ lệ giáo viên/lớp thấp nhất và chính sách đầu tư cho cấp học cũng ít nhất” - bà Châu nói.

Trước những vấn đề trên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM mong toàn ngành trong năm học mới cùng phát huy những mặt đã làm tốt và đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề là an toàn và vận động.

Bà Châu cũng đã đặt ra một số nhiệm vụ cho bậc giáo dục mầm non trong năm học mới. Cụ thể, các đơn vị quan tâm công tác đón trẻ đến trường đầu năm học mới, tăng cường các điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng giáo dục Mầm non, Sở GD&ĐT TP.HCM chúc mừng các tập thể thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non và thực hiện chuyên đề nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ năm học 2023-2024. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trường học đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý và thực hiện chương trình giáo dục mầm non, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu; tiếp tục nhân rộng và nâng cao hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên mầm non và tạo điều kiện để giáo viên nâng chuẩn đáp ứng Luật Giáo dục 2019.

Đặc biệt, các trường cần quan tâm công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng tỉ lệ trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiến tiến hội nhập quốc tế” đều ở các quận huyện và TP Thủ Đức.