Hoãn phiên tòa vụ 'hô biến' 25ha đất công thành đất tư rồi đem bán 19/09/2025 20:40

(PLO)- HĐXX nhận thấy còn rất nhiều vấn đề chưa thể làm sáng tỏ nên đã quyết định hoãn phiên tòa, sau đó sẽ trả hồ sơ để điều tra bổ sung...

Tối 19-9, sau 3 ngày xét xử, TAND TP.HCM - cơ sở 1 (phường Bà Rịa) đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi) và 3 đồng phạm gồm Lê Văn Duẩn, Nguyễn Hồng Huy, Phan Văn Tòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

13 bị cáo còn lại trong vụ án, trong đó có chủ doanh nghiệp, nguyên cán bộ một số cơ quan nhà nước bị xét xử về tội đưa hối lộ; môi giới hối lộ; nhận hối lộ; rửa tiền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo HĐXX, sau hai ngày xét hỏi, vụ án có rất nhiều vấn đề cần thiết phải làm rõ. Thứ nhất là vấn đề làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan, tổ chức của các bị cáo Thanh, Duẩn, Huy và Tòng. Thứ hai là vấn đề mua bán giữa bị cáo Thanh và bị cáo Tuyến.

Tại phiên tòa, giữa hai bị cáo có nhiều lời khai mâu thuẫn về nguồn gốc từng thửa đất; số tiền mua bán, số liệu mua bán thế nào cũng chưa chính xác.

Một số bị cáo, trong đó có bị cáo Đào Việt Anh có những lời khai tại tòa khác với cáo trạng truy tố. Ảnh: TK

Ngoài ra còn có vấn đề về số tiền môi giới hối lộ, số tiền các bị cáo thực nhận, có bị cáo thì kêu oan về hành vi bị quy kết.

Do đó, HĐXX nhận thấy không thể nào tiếp tục xét xử vụ án và cần thiết phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tuy nhiên, theo quy định khi HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì trong thời hạn 3 ngày phải trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhưng như vậy thì không thể nào tổng hợp hết các vấn đề, tình tiết còn thiếu sót trong vụ án để đưa vào quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, sau đó sẽ ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Trong thời gian này, HĐXX đề nghị các luật sư tham gia bào chữa có văn bản nêu ý kiến của mình, đề nghị những nội dung cần thiết phải đưa vào quyết định điều tra bổ sung.

Điều này để đảm bảo cho tất cả các nội dung đều được làm sáng tỏ trong điều tra bổ sung này, tránh kéo dài và ảnh hưởng đến thời gian của mọi người.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TK

Với riêng bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hương (nguyên công chức Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, bị truy tố về tội môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi) do không có luật sư bào chữa, HĐXX yêu cầu bị cáo làm đơn trình bày rõ để HĐXX xem xét, tổng hợp vào trong quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

HĐXX cũng yêu cầu các luật sư đến hết ngày 26-9 phải hoàn tất văn bản nêu ý kiến gửi cho thư ký phiên tòa để tổng hợp.

Sau khi tổng hợp, xem xét, HĐXX sẽ ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.