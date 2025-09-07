Sắp xét xử 17 bị cáo vụ 'biến' 25ha đất công thành đất tư 07/09/2025 06:15

(PLO)- Bị cáo Thanh liên hệ với một người bạn làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để hỏi mượn hồ sơ gốc các thửa đất công, sau đó làm giả giấy tờ, "biến" 25ha đất công thành đất tư để lừa bán...

Theo kế hoạch, ngày 17-9 tới đây, TAND TP.HCM - cơ sở 1 tại phường Bà Rịa sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ làm giả giấy tờ để biến 25ha đất công thành đất tư.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi) và 4 đồng phạm bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo còn lại trong vụ án bị xét xử về một trong các tội đưa hối lộ; môi giới hối lộ; rửa tiền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

Biến 250.000 m2 đất công thành đất tư để lừa bán

Theo cáo trạng, ngày 27-9-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Công (chủ Công ty cổ phần Phạm Phúc Gia - PPG HOLDINGS). Ông Công tố cáo vợ chồng Nguyễn Văn Thanh và Lê Thị Thắm làm giả hồ sơ, tài liệu một thửa đất có diện tích 6.434m2 lừa bán cho Tuyến để chiếm đoạt 22 tỉ đồng.

Quá trình kiểm tra xác định, do có ý định làm giả tài liệu để hợp thức hóa các thửa đất công do nhà nước quản lý biến thành đất cá nhân rồi lừa bán cho người khác để chiếm đoạt tiền, Nguyễn Văn Thanh liên hệ với Cao Bá Hoài (bạn Thanh) là Chuyên viên Phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VPĐKĐĐ tỉnh) hỏi mượn hồ sơ gốc các thửa đất công, nói dối là để đối chiếu với hồ sơ đất của Thanh.

Tin tưởng là thật nên từ tháng 7-2018 đến tháng 9-2018, Hoài đã nhiều lần lấy 55 bộ hồ sơ gốc đất đang lưu trữ tại VPĐKĐĐ tỉnh giao cho Thanh mượn trái quy định và vượt thẩm quyền.

Khi có hồ sơ gốc trong tay, Thanh sử dụng máy scanner màu và các thiết bị kỹ thuật số sao chụp, scan toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc có hình ảnh mẫu con dấu của các cơ quan, tổ chức và mẫu chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn qua từng thời kỳ thành dữ liệu (file) điện tử.

Sau khi có dữ liệu điện tử của 55 bộ hồ sơ gốc, Thanh trực tiếp và chỉ dẫn ba bị cáo Lê Văn Duẩn, Phan Văn Tòng, Nguyễn Hồng Huy làm giả tài liệu để hợp thức hóa các thửa đất công thành đất cá nhân.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Thanh cùng đồng phạm đã làm giả ít nhất 69 tài liệu để hợp thức hóa 13 thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có tổng diện tích 250.089,6 m2 biến thành đất cá nhân.

Sau đó, Thanh cùng đồng phạm sử dụng 56 tài liệu giả lừa bán 11 thửa đất có tổng diện tích 163.500,6m² cho bị cáo Phạm Công Tuyến để chiếm đoạt tổng số tiền 174,6 tỉ đồng. Các bị cáo còn sử dụng 5 tài liệu giả lừa bán một thửa đất diện tích 30.000 m² cho ông Nguyễn Mạnh Hùng để chiếm đoạt 1,75 tỉ đồng bằng cách gán nợ; sử dụng 8 tài liệu giả để đối phó với các cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết các vụ án.

Một chủ công ty đưa hối lộ 45,5 tỉ đồng

Về phía Phạm Công Tuyến, quá trình đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã mua từ Thanh 11 thửa đất (không có sổ hồng) với tổng diện tích 163.500,6 m² và nhiều thửa đất khác (chủ yếu không có sổ hồng).

Tuyến trực tiếp hoặc ủy quyền cho Thanh nộp hồ sơ và liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng hay giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai hoặc khởi kiện hành chính tại tòa án có thẩm quyền.

Tuyến đã chuyển khoản 45,5 tỉ đồng tiền hối lộ đến tài khoản của bị cáo Nguyễn Đại Nguyên (nhân viên cấp dưới). Tuyến đã giao nhiệm vụ cho Nguyên làm đầu mối liên hệ, thỏa thuận trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn để tác động giải quyết hồ sơ đất đai, dự án kinh doanh của Tuyến, vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của Tuyến.

Ngoài ra, Nguyên còn dùng 5 tỉ đồng của mình để liên hệ, thỏa thuận trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết 2 hồ sơ đất đai của Nguyên.

Đối với các cá nhân trong và ngoài bộ máy nhà nước, sau khi tiếp nhận tiền hối lộ từ Nguyên và Tuyến, có người trực tiếp giải quyết hồ sơ, làm trung gian môi giới chuyển tiền hối lộ đến người có chức vụ quyền hạn khác giải quyết hoặc gây ảnh hưởng đến người giải quyết hồ sơ để trục lợi; dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hối lộ, rửa tiền phạm tội bằng cách đầu tư, mua sắm bất động sản...