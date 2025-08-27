Tuyên án vụ lừa đảo tại khu dân cư Hiệp Bình Chánh 27/08/2025 10:34

(PLO)- HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Ngô Xuân Trường 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản...

Ngày 27-8, TAND TP.HCM tuyên án đối với hai bị cáo Lưu Quang Lãm (sinh năm 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) và Ngô Xuân Trường (sinh năm 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải), trong vụ án xảy ra tại khu dân cư Hiệp Bình Chánh.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lưu Quang Lãm tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Ngô Xuân Trường 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản, lợi ích của người dân, gây hậu quả nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận.

Các bị cáo phạm tội hai lần trở lên (tình tiết tăng nặng) nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

HĐXX đã tuyên các ngân hàng phải trả lại sổ hồng cho Công ty Đại Hải để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trong đó, bị cáo Ngô Xuân Trường trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, bị cáo có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp sổ hồng tại các dự án KDC Hiệp Bình Chánh cho 17 cá nhân nhận nền đất từ Công ty Đại Hải, Công ty Sông Đà.

Tuy nhiên, do Trường nợ tiền của nhiều người (36 tỉ đồng) nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 cá nhân trên cho các chủ nợ. Tổng số tiền mà bị cáo phải chịu trách nhiệm là 11,7 tỉ đồng.

HĐXX xác định số tiền bị cáo Trường đã chiếm đoạt lớn hơn 11,7 tỉ đồng nhưng do giới hạn xét xử nên trong vụ án này bị cáo phải chịu trách nhiệm với số tiền mà VKS cáo buộc là hơn 11,7 tỉ đồng.

Đối với bị cáo bị cáo Lưu Quang Lãm, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 thửa đất (bao gồm 66 bị hại ký hợp đồng mua 66 thửa đất đã nộp đơn tố cáo) đã bán cho người dân trước đó nhưng Lưu Quang Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho các khoản vay tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỉ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Lãm phải trả lại phần dư nợ cho các ngân hàng. Đối với những người dân là những khách hàng mua đầu hoặc mua lại là các giao dịch mua hợp pháp, sống ổn định lâu dài và đã được UBND TP Thủ Đức cấp số nhà nên cần buộc ngân hàng phải bàn giao lại giấy chứng nhận cho Công ty Đại Hải.

Công ty Đại Hải có trách nhiệm liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người dân. Trường hợp Công ty Đại Hải không thực hiện thì người dân được quyền liên hệ với cơ quan Nhà nước để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tài sản của mình.

Liên quan đến hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng trong quá trình cho vay, HĐXX cũng kiến nghị tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động của các tổ chức tín dụng để xem xét xử lý.