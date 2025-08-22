Vụ lừa đảo tại KDC Hiệp Bình Chánh: VKS đề nghị án chung thân với cựu chủ tịch Công ty Đại Hải 22/08/2025 11:55

(PLO)- VKS đề nghị bị cáo Lưu Quang Lãm tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Ngô Xuân Trường 16-18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22-8, đại diện VKSND TP.HCM đã đề nghị mức hình phạt đối với hai bị cáo Lưu Quang Lãm (sinh năm 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) và Ngô Xuân Trường (sinh năm 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải), trong vụ án xảy ra tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh (KDC Hiệp Bình Chánh).

Cụ thể, VKS đề nghị bị cáo Lưu Quang Lãm tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Ngô Xuân Trường 16-18 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Ngô Xuân Trường (hàng đầu) và bị cáo Lưu Quang Lãm (áo sơ mi trắng, đang được tại ngoại) tại phiên tòa. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Về trách nhiệm dân sự, đại diện VKS đề nghị các bị cáo phải có trách nhiệm trả tiền cho ngân hàng.

VKS cũng đề nghị tuyên huỷ các hợp đồng, giao dịch liên quan đến các giấy chứng nhận với ngân hàng, phía ngân hàng phải trả lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân thực hiện các thủ tục cấp sổ hồng cho tài sản của mình.

Theo đại diện VKS, có căn cứ để xác định trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, bị cáo Ngô Xuân Trường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp sổ hồng tại các dự án KDC Hiệp Bình Chánh cho 17 cá nhân nhận chuyển nhượng nền đất từ Công ty Đại Hải, Công ty Sông Đà.

Tuy nhiên, do Trường nợ tiền của nhiều người (36 tỉ đồng) nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 cá nhân trên cho các chủ nợ. Tổng số tiền mà bị cáo phải chịu trách nhiệm là 11,7 tỉ đồng.

Đối với bị cáo bị cáo Lưu Quang Lãm, trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 thửa đất (bao gồm 66 bị hại ký hợp đồng mua 66 thửa đất đã nộp đơn tố cáo) đã bán cho người dân trước đó nhưng Lưu Quang Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho các khoản vay tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỉ đồng. Do đó, cáo trạng truy tố hai bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Trong phần bào chữa, luật sư của các bị cáo đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của các cá nhân tại các ngân hàng vì có vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng; LS tiếp tục đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

LS của bị cáo Lãm cho rằng hành vi của thân chủ không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản...