Đang xét xử vụ lừa đảo tại Khu dân cư Hiệp Bình Chánh 21/08/2025 14:51

(PLO)- Sau nhiều lần hoãn, hôm nay (21-8), TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ lừa đảo tại KDC Hiệp Bình Chánh...

Ngày 21-8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, do hai bị cáo Lưu Quang Lãm (sinh năm 1959, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải) và Ngô Xuân Trường (sinh năm 1975, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đại Hải) thực hiện.

Đây là vụ án xảy ra tại khu dân cư Hiệp Bình Chánh (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức cũ, TP.HCM) mà báo Pháp Luật TP.HCM đã từng có nhiều bài phản ánh.

Để phục vụ cho việc xét xử, HĐXX đã triệu tập hơn 150 cá nhân, tổ chức là bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đến tòa.

Rất đông người dân là bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến toà. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Kết thúc phần thủ tục, luật sư của bị cáo, bị hại và người liên quan nêu ý kiến cần hoãn phiên toà để triệu tập thêm những người liên quan, bị hại nhưng không có tên trong danh sách theo quyết định đưa vụ án ra xét xử...

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa. "Những đương sự nào tại phiên toà hôm nay trình bày và nộp tài liệu chứng cứ cho rằng mình là bị hại hoặc là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sẽ được HĐXX đánh giá và xem xét" - chủ toạ phiên tòa cho biết.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12-2003 đến tháng 9-2019, Công ty Đại Hải của hai bị cáo Lưu Quang Lãm và Ngô Xuân Trường đã ký kết các hợp đồng bán đất cho khách hàng ở khu dân cư Hiệp Bình Chánh thông qua hai hình thức là Hợp đồng góp vốn và Hợp đồng chuyển nhượng nền đất để xây dựng nhà ở.

Bị cáo Ngô Xuân Trường (trái) và Lưu Quang Lãm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trong quá trình kinh doanh, Công ty Đại Hải đã hoàn thành thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng gồm 51 nền nhà phố, 27 nền.

Công ty Sông Đà đã ký kết hợp đồng và hoàn thành thủ tục cấp sổ hồng cho khách hàng gồm 47 nền nhà phố và 38 nền biệt thự. Tổng số nền đã cấp sổ là 164 nền, đều do Công ty Đại Hải làm thủ tục.

Đến nay, đã bán hết tất cả các nền cho khách hàng và nhận thanh toán bằng hình thức khách hàng nộp tiền mặt.

Trong thời gian làm Giám đốc Công ty Đại Hải, bị cáo Ngô Xuân Trường có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký cấp sổ hồng tại các dự án khu dân cư Hiệp Bình Chánh cho 17 cá nhân nhận chuyển nhượng nền đất từ Công ty Đại Hải, Công ty Sông Đà với tổng số tiền 10,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, do Trường nợ tiền của nhiều người (36 tỉ đồng) nên Trường đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất của 17 cá nhân trên cho các chủ nợ.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Lưu Quang Lãm, cáo trạng xác định ngày 7-7-2021, Ngân hàng Đông Á (Chi nhánh quận 1) có đơn tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà Thành Phố (bên vay vốn) và Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Hải (bên thế chấp) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định được trong thời gian làm Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Hải, mặc dù biết rõ 115 thửa đất (bao gồm 66 bị hại ký hợp đồng mua 66 thửa đất đã nộp đơn tố cáo) đã bán cho người dân trước đó nhưng Lưu Quang Lãm vẫn tiếp tục ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để bảo đảm cho các khoản vay tại nhiều ngân hàng với tổng số tiền hơn 208 tỉ đồng.

Tại toà, bị cáo Trường và Lãm thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết do đang thiếu nợ nhiều người nên đã ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất (đã bán cho người dân) cho những chủ nợ để cấn trừ...