Đang xét xử vụ 17 bị cáo 'biến' 25ha đất công thành đất tư 17/09/2025 14:16

Ngày 17-9, TAND TP.HCM - cơ sở 1 (phường Bà Rịa) mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Thanh (42 tuổi) và 3 đồng phạm gồm Lê Văn Duẩn, Nguyễn Hồng Huy, Phan Văn Tòng - về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

13 bị cáo còn lại trong vụ án, trong đó có chủ doanh nghiệp, nguyên cán bộ một số cơ quan nhà nước bị xét xử về tội đưa hối lộ; môi giới hối lộ; nhận hối lộ; rửa tiền; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trước đó, phiên tòa vào ngày 27-6 đã bị hoãn vì nhiều lý do.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh (hàng trên, thứ hai từ trái qua) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa sáng 17-9. Ảnh: TK

Tại tòa, HĐXX ghi nhận ý kiến của bị cáo Lê Văn Duẩn đề nghị hoãn phiên tòa, nhập vụ án do bị cáo vừa qua đã nhận quyết định mới của Cơ quan CSĐT về việc khởi tố bổ sung để điều tra bị cáo ở một vụ án khác về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.

HĐXX cũng ghi nhận ý kiến của đại diện một ngân hàng về việc đề nghị hoãn phiên tòa, triệu tập tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Bởi trong vụ án có một tài sản của Thanh bị kê biên nhưng trước đó đã thế chấp tại ngân hàng này, nhưng trước phiên tòa, ngân hàng chưa được đưa vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Ngoài ra,vợ của bị cáo Nguyễn Quang Tú cũng đề nghị được đưa vào diện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để có ý kiến về phần tài sản chung của hai vợ chồng đã bị kê biên để giải quyết trong vụ án.

Với các ý kiến trên, đại diện VKS đồng ý và đề nghị HĐXX đưa vợ bị cáo Tú vào tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan.

Với hai tài sản của bị cáo Thanh bị kê biên trong vụ án nhưng trước đó đã thế chấp tại hai ngân hàng khác nhau, theo đại diện VKS, trong quá trình điều tra đã xác minh tài sản đang thế chấp tại ngân hàng.

Quá trình truy tố có sơ suất là chưa đưa hai ngân hàng vào tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Do đó, trong quá trình xét xử, đề nghị HĐXX xem xét, đưa phía ngân hàng liên quan vào tham gia tố tụng.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX tiếp tục xét xử vụ án.

HĐXX vẫn tiếp tục phiên xét xử sau khi trả lời, giải thích ý kiến các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Ảnh: TK

Để tránh mất thời gian của tất cả mọi người, HĐXX tạm thời vẫn xem xét nội dung vụ án, làm rõ tất cả các vấn đề liên quan.

Đồng thời yêu cầu thư ký phiên tòa liên hệ với những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa để nghe yêu cầu của họ là gì, có mối liên hệ gì đến hành vi phạm tội cũng như các nội dung vụ án trước khi quyết định có hoãn phiên tòa hay xét xử tiếp.

HĐXX cũng giải thích cho bị cáo Lê Văn Duẩn rõ quy định về việc hành vi phạm tội xảy ra ở thời điểm nào thì sau khi xác minh xong có kết luận điều tra, cáo trạng truy tố thì đưa ra xét xử ở thời điểm đó.

Việc nhập hay không nhập thì không bắt buộc trong mọi vụ án. Trong trường hợp các vụ án sát gần nhau, có nội dung liên quan mật thiết với nhau, khi đó HĐXX mới có căn cứ để xem xét trả hồ sơ, nhập vụ án. Dù biết việc nhập vụ án có lợi cho bị cáo nhưng cũng phải căn cứ vào các quy định pháp luật thì mới được xem xét.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19-9.