Khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên, đi Hà Nội - Quảng Ninh chỉ mất 23 phút 09/04/2026 10:38

(PLO)- Dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh dự kiến đưa vào khai thác năm 2028, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 23 phút.

Theo kế hoạch, ngày 12-4 sẽ khởi công dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh tại khu vực ga Hạ Long Xanh, thuộc địa bàn phường Tuần Châu và phường Việt Hưng (tỉnh Quảng Ninh).

Đây được xem là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên được khởi công ở nước ta, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực hiện đại hóa ngành đường sắt.

Dự án có chiều dài khoảng 120 km, được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm và điện khí hóa. Điểm đầu tại Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia xã Đông Anh, Hà Nội; điểm cuối tại khu công viên phường Tuần Châu, Quảng Ninh. Tuyến đi qua địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Tốc độ thiết kế đoạn chính đạt 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội là 120 km/h. Trên tuyến bố trí năm nhà ga gồm Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử và Hạ Long Xanh. Một depot được đặt tại ga Hạ Long Xanh.

Trong các tuyến đường sắt cao tốc được quy hoạch, tuyến Hà Nội - Quảng Ninh được khởi công sớm nhất. Ảnh sử dụng công nghệ AI.

Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 551 ha. Trong đó, Hà Nội khoảng 44 ha, Bắc Ninh 19 ha, Hải Phòng 210 ha và Quảng Ninh 278 ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 147.370 tỉ đồng (hơn 5,6 tỉ USD), chưa bao gồm khoảng 10.270 tỉ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước chi trả. Vốn của nhà đầu tư khoảng 22.110 tỉ đồng, phần còn lại hơn 125.000 tỉ đồng được huy động, chiếm khoảng 85% tổng vốn.

Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đường cao tốc Vinspeed.

Tuyến đường sắt này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách trên trục Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh. Dự án cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối vùng và liên kết với mạng lưới đường sắt trong nước, quốc tế.

Dự kiến khi hoàn thành vào năm 2028, đây sẽ là dự án đường sắt có công nghệ hiện đại và tiến độ thi công nhanh nhất từ trước đến nay. Tuyến giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ 2-2,5 giờ xuống còn khoảng 23 phút.