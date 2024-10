Công an bắt 2 kẻ cầm đầu 2 nhóm giang hồ đánh nhau tại tiệc cưới ở Phú Nhuận 14/10/2024 09:35

(PLO)- Liên quan đến 2 nhóm giang hồ có “số má” đánh nhau tại tiệc cưới ở quận Phú Nhuận, công an đã bắt Nam ‘cây thị’ và Trung ‘mọi’.

Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02) đang điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 22-6, tại một Trung tâm hội nghị tiệc cưới ở phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 22-6, tại sảnh của Trung tâm hội nghị nêu trên diễn ra tiệc cưới của anh NHMM là con trai của NCM (ngụ phường 13, quận Phú Nhuận).

Công an TP.HCM bắt Nam "cây thị" và Trung "mọi" để điều tra vụ đánh nhau ở tiệc cưới trên địa bàn quận Phú Nhuận. Ảnh: CA

Do mâu thuẫn từ trước, nhóm của Hoàng Đức Trung (Trung "mọi") đánh nhau với nhóm Nguyễn Hòa Nam (Nam cây thị), hậu quả Nam bị đánh gây thương tích. Những người liên quan còn đập phá nhiều tài sản tại tiệc cưới và gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM nhận định đây là thanh toán băng nhóm nên tập trung điều tra truy xét. Đến ngày 4-10, PC02 đã bắt tạm giam đối với Hoàng Đức Trung và Nguyễn Hòa Nam (Nam “cây thị”; cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) là hai người cầm đầu trong vụ án trên.

Theo cơ quan điều tra, Nam “cây thị” và Trung “mọi” là hai nhân vật có “số má” và đã có mâu thuẫn trước đó.

PC02 kêu gọi Lê Kim Long Vũ (tên gọi khác: Vũ "Mụn"; SN 1993, trú: 237/44 Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TP.HCM); Ngô Văn Dũng (tên gọi khác: Dũng "AK"; SN 1995; Cư trú: 26/75B Trần Quý Cáp, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM); Nguyễn Ngọc Hòa (tên gọi khác: "Kiến lửa"; SN 1989; Cư trú: 266/40/37/14/10 Tôn Đản, phường 8, quận 4, TP.HCM); Nguyễn Quang Vinh (SN 1991; Cư trú: 013 Lô C Chung cư Ấn Quang, phường 9, quận 10, TP.HCM); Nguyễn Hoàng Anh Phúc (Sinh năm 1996; Cư trú: 462/42/24 Cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, TP.HCM); Phạm Quang Linh (tên gọi khác: "Bi dép"; Sinh năm 1991; Cư trú: 521/29 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM); Nguyễn Minh Sang (tên gọi khác: Sang "Ngọ"; Sinh năm 1990; Cư trú: 237/56A Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, TP.HCM) và những đối tượng khác có liên quan đến vụ án đến ngay Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC02 - Công an TP.HCM; Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM) trình diện để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ai bao che sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật

Đồng thời, nếu ai có thông tin hoặc tài liệu có liên quan đến vụ án và các đối tượng nêu trên thì thông báo hoặc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Đội 3 – PC02, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM), Điều tra viên Nguyễn Quang Vinh (Số điện thoại: 0879.655.644) để cung cấp thông tin”.