Bị bắt sau 11 năm trốn truy nã vì lấy xe của bạn tù 07/05/2026 15:01

(PLO)- Sau hơn 11 năm trốn truy nã, kẻ chiếm đoạt tài sản của bạn tù đã bị công an bắt giữ.

Ngày 7-5, tin từ Công an xã Đức An (Lâm Đồng) xác nhận đơn vị vừa phối hợp với Công an Hàm Tân bắt giữ thành công bị can truy nã sau hơn 11 năm lẩn trốn.

Theo hồ sơ, năm 2013-2015, Hà Thọ Bình và anh NVH quen biết nhau tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông (cũ).

Sau khi mãn hạn tù, anh H vì thương tình bạn tù nên đón Bình về làm thuê cho mình tại xã Đức An vào đầu tháng 3-2015.

Hà Thọ Bình thời điểm bị bắt giữ

Thế nhưng lòng tốt đã đặt nhầm chỗ. Sáng 24-3-2015, Bình mượn xe máy Sirius của anh H để đi chở đồ. Để thực hiện kế hoạch, Bình âm thầm lấy sạch giấy tờ xe trong bóp của anh H. Khi anh H gọi điện giục về, Bình nói dối đang bị CSGT xử lý để câu giờ rồi sau đó biến mất cùng chiếc xe.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Bình điều khiển xe đến khu vực xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, bán cho một người dân với giá 13 triệu đồng rồi bắt đầu hành trình trốn nã xuyên tỉnh từ năm 2015 đến nay.

Trong suốt thời gian lẩn trốn, Bình thường xuyên thay đổi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt. Trước đó, Công an huyện Đắk Song (cũ) và Công an xã Đức An đã nhiều lần gửi thư vận động gia đình, người thân kêu gọi đối tượng ra đầu thú nhưng không có kết quả.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai Hà Thọ Bình

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đức An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành rà soát, xác minh tình hình. Qua đó xác định Hà Thọ Bình đang sinh sống cùng bạn gái tại xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 22-4, Tổ công tác của Công an xã Đức An đã phối hợp với Công an xã Hàm Tân tiến hành bắt giữ thành công bị can ngay tại nơi ở thuộc thôn 1, xã Hàm Tân, khép lại hành trình trốn chạy kéo dài hơn một thập kỷ.

Hiện Hà Thọ Bình đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để thụ lý theo thẩm quyền.