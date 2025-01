CSGT mở đường cho xe cấp cứu chở cháu bé đến bệnh viện 24/01/2025 22:01

(PLO)- Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã cử lực lượng dùng xe tuần tra, kiểm soát giao thông dẫn đường cho xe cấp cứu chở cháu bé đến bệnh viện ở TP.HCM kịp thời.

Tối 24-1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, Đội CSGT số 7, thuộc Phòng 6 Cục CSGT đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ thì tiếp nhận thông tin cần giúp đỡ từ người thân một cháu bé tên VHL (3 tuổi) đang bị sốt co giật. Cháu bé đang trên đường từ tỉnh Vĩnh Long đến bệnh viện ở TP.HCM để cấp cứu.

Cháu bé đã được cứu chữa kịp thời. Ảnh CA

Do đường đông xe, việc di chuyển đi cấp cứu mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của cháu bé, nên người thân nhờ đến sự hỗ trợ của CSGT.

Đội CSGT số 7 đã ngay lập tức phân công một tổ công tác gồm: Trung tá Đinh Văn Điện; Thiếu tá Hoàng Văn Quý; Thượng úy Lê Nhựt Linh và 2 chiến sĩ cảnh sát cơ động, sử dụng xe mô tô đặc chủng của CSGT và ô tô tuần tra của CSGT mở đường dẫn xe chở cháu bé vào bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) để cấp cứu.

Được cấp cứu kịp thời nên hiện sức khoẻ cháu bé đã ổn định và tiến triển theo chiều hướng tích cực. Gia đình cháu bé xúc động gửi lời cám ơn tới tổ CSGT.