Đánh nhau vì chuyện mời bia, 5 người bị khởi tố 11/01/2025 13:16

(PLO)- Công an TP Phú Quốc đã khởi tố 5 bị can để điều tra tội gây rối trật tự công cộng, trong đó, bắt tạm giam 3 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can.