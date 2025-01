Bắt 2 thuyền trưởng tổ chức xuất cảnh trái phép 10/01/2025 18:30

Ngày 9-1, tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Minh Mẫn (43 tuổi) và Nguyễn Văn Hiền (46 tuổi), để điều tra tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bị can Võ Minh Mẫn (trái) và Nguyễn Văn Hiền tại công an. Ảnh: CAKG

Thông tin ban đầu, ngày 6-3-2024, tàu cá KG-91771-TS do Mẫn làm thuyền trưởng cùng với tàu cá KG-91020-TS do Hiền làm thuyền trưởng. Trên cả hai tàu chở theo 22 ngư dân khai thác thủy sản trên vùng biển Thái Lan và bị lực lượng chức năng Thái Lan phát hiện, bắt giữ.

Sau đó, tàu cá KG-91020-TS cùng ngư dân được thả về. Riêng tàu cá KG-91771-TS cùng ngư dân bị tạm giam, cho đến giữa tháng 12-2024 mới trao trả.

Qua vụ án, Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, hiểu rõ, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác, đánh bắt.

Đặc biệt, thực hiện tốt các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) để chung tay cùng các cấp, các ngành, các lực lượng gỡ bỏ thẻ vàng của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.