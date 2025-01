Cựu cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang lãnh 2 năm tù vì nhận hối lộ 07/01/2025 19:38

Ngày 7-1, TAND huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) đưa ra xét xử sơ thẩm cựu cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cùng 11 bị cáo trong nhóm “làm luật” trên vùng biển từ An Minh đến Kiên Lương.

Bị cáo Phạm Minh Quyết bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 2 năm tù tội gây rối trật tự và đưa hối lộ. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Trần Thanh Liêm (cựu cán bộ Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang) bị tuyên phạt 2 năm tù tội nhận hối lộ. Ảnh: VĂN VŨ

Trong đó, bị cáo Phạm Minh Quyết bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng và đưa hối lộ. Liên quan đến nhóm tội danh môi giới, đưa và nhận hối lộ, bị cáo Trần Thanh Liêm, cựu cán bộ công tác tại Sở NN&PTNT) bị truy tố tội nhận hối lộ; bị cáo Nguyễn Tấn Dũng bị truy tố tội đưa hối lộ và bị cáo Nguyễn Thái Ngạn bị truy tố tội môi giới đưa hối lộ.

Còn lại tám bị cáo, gồm: Thái Quốc Tịnh, Phạm Minh Xia, Lê Văn Tâm, Huỳnh Trí Khanh, Đinh Văn Lành, Đặng Văn Thắm, Bành Trọng Nghĩa và Phạm Quốc Trung bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quyết tổng cộng 2 năm tù cho 2 tội danh, bị cáo Liêm 2 năm tù; Dũng và Ngạn mỗi bị cáo bị tuyên phạt 6 tháng tù. Các bị cáo còn lại lãnh mức án từ 3 tháng 15 ngày đến 2 năm tù.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong việc làm ăn trên biển, nên ông VTT phát trực tiếp trên mạng xã hội cho rằng hai bị cáo Thắm và Quyết cướp bãi khai thác hải sản.

Trưa 21-2-2024, nhóm bị cáo Quyết, Thắm, Xia, Khanh, Tịnh, Tâm, Trung và Nghĩa sử dụng các hung khí, như: nón bảo hiểm, cây tràm... rượt đuổi, đánh anh T. Vụ việc đã làm náo loạn một khu vực và gây hoang mang lo sợ cho người dân địa phương.

Lực lượng Công an đã lần lượt khởi tố, bắt nhóm người trên. Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh xác định nhóm Quyết, Thắm, Xia, Khanh, TỊnh, Tâm, Trung, Nghĩa phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo trong vụ “làm luật” trên vùng biển từ An Minh đến Kiên Lương tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an lại phát hiện thêm hành vi nhận hối lộ của bị cáo Liêm. Theo đó, cơ quan điều tra xác định khi công tác tại Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, Liêm đã lợi dụng vị trí công tác để biết lịch tuần tra của Lực lượng Kiểm ngư.

Đặc biệt, trong các lần cùng Tổ tuần tra trên tàu Kiểm ngư, Liêm đã thông tin với các bị can Dũng và Ngạn môi giới, đưa, nhận tiền hối lộ 3 lần, với tổng số tiền 55 triệu đồng.

Từ đó, giúp cho bị cáo Quyết điều các ghe cào lụa tránh né được sự kiểm soát của lực lượng Kiểm ngư, khai thác thủy sản trái phép trên biển.