Bắt thêm 1 đối tượng trong nhóm 'làm luật' trên vùng biển tỉnh Kiên Giang 05/06/2024 21:22

Tối 5-6, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm một đối tượng liên quan đến nhóm 'làm luật' vùng biển từ An Minh đến Kiên Lương.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Văn Xia (46 tuổi, ngụ huyện An Minh) để điều tra tội gây rối trật tự công cộng. Liên quan vụ án này, cuối tháng 5-2024, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bắt tạm giam hai bị can Phạm Minh Quyết (40 tuổi) và Thái Quốc Tịnh (28 tuổi, cùng ngụ huyện An Minh).

Bị can Phạm Văn Xia bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: VĂN VŨ

Kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7-2023 đến nay, cả ba bị can Quyết, Tịnh, Xia đã câu kết với một số đối tượng khác tự ý bao chiếm mặt nước biển trên vùng khai thác tự do từ An Minh đến Kiên Lương.

Khi người dân đến đánh bắt, thu mua hải sản ở khu vực này, Quyết chỉ đạo đàn em đánh đuổi hoặc cho đánh bắt, thu mua, nhưng phải bán cho các bị can với giá thấp.

Nếu người dân không đồng ý nhóm này đe dọa, thậm chí dùng hung khí rượt đuổi, ném đá, vỏ bia và gây thương tích, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Kiên Giang khuyến cáo các đối tượng có liên quan vụ án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Bị can Thái Quốc Tịnh (ảnh trái) và bị can Phạm Minh Quyết tại cơ quan Công an. Ảnh: VĂN VŨ

Cạnh đó, Công an cũng thông báo: “Ai từng là bị hại trong các vụ việc cưỡng đoạt tài sản, bị ép bán lại thành quả khai thác được với giá rẻ hơn so với thị trường hoặc bị gây thương tích, gây rối trật tự công cộng do nhóm đối tượng này gây ra, thì mạnh dạn tố giác tội phạm.

Các địa chỉ tố giác gồm: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, địa chỉ số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá. Người dân cũng có thể tố giác tội phạm qua số điện thoại: 02973.863.513 hoặc liên hệ trực tiếp với Thượng tá Nguyễn Thanh Có, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự qua số điện thoại: 0913.091.900.