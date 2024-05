Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng trong nhóm 'làm luật' vùng biển từ An Minh đến Kiên Lương 30/05/2024 16:39

Theo tin từ Công an tỉnh Kiên Giang ngày 30-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Minh Quyết (40 tuổi) và đối tượng Thái Quốc Tịnh (28 tuổi, cùng ngụ huyện An Minh) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ trái qua: Đối tượng Phạm Minh Quyết và đối tượng Thái Quốc Tịnh tại Cơ quan công an. Ảnh HOÀNG HỮU

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 7-2023, Quyết và Tịnh đã câu kết với một số đối tượng khác tự ý bao chiếm mặt nước biển, trên vùng khai thác tự do ven bờ từ huyện An Minh đến Kiên Lương.

Khi ngư dân đến vùng biển nói trên để đánh bắt hải sản, Quyết chỉ đạo đàn em hăm dọa, ép người dân phải bán hải sản đánh bắt được cho nhóm đối tượng với giá rẻ.

Nếu ngư dân không đồng ý, nhóm của Quyết dùng hung khí rượt đuổi, đánh, không cho người dân đánh bắt hải sản.

Quá trình điều tra, Công an xác định Quyết là đối tượng cầm đầu.