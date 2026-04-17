Phường đầu tiên tại TP.HCM quyết tâm đưa "Tick xanh" vào bữa ăn học đường 17/04/2026 17:39

(PLO)- Theo lãnh đạo phường Tân Mỹ, địa phương quyết tâm thực hiện "Tick xanh trách nhiệm" trong quản lý chất lượng suất ăn trường học và sẽ triển khai đồng bộ ngay đầu năm học mới.

Ngày 17-4, Sở Công Thương TP.HCM và Hội Công nghệ cao TP.HCM phối hợp UBND phường Tân Mỹ (quận 7) tổ chức hội nghị giới thiệu giải pháp ứng dụng Tick xanh trách nhiệm (tick xanh) trong quản lý chất lượng suất ăn trường học.

Dùng áp lực thị trường loại bỏ thực phẩm bẩn

Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ cho biết, công tác nâng cao chất lượng bữa ăn học đường đã được địa phương chú trọng, đặc biệt thông qua Nghị quyết số 29 ban hành vào tháng 5-2024.

Dựa trên nền tảng đó, địa phương quy định các đơn vị cung cấp suất ăn phải thực hiện đấu thầu công khai thay vì chỉ định thầu truyền thống. Hiện nay, ngoại trừ khối mầm non có bếp ăn trực tiếp tại trường, tất cả các trường học trên địa bàn đều đã triển khai đấu thầu nhà cung cấp để đảm bảo tính pháp lý minh bạch. Đây là bước đi cơ bản để đảm bảo chất lượng từ nguồn đầu vào.

Theo bà Ngoan, an toàn thực phẩm, đặc biệt là suất ăn trường học đang là vấn đề “nóng”. Những sự cố thực phẩm xảy ra gần đây tại một số địa phương khiến xã hội trăn trở về các giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn học đường. Do đó, phường Tân Mỹ phối hợp với Sở Công thương giới thiệu ứng dụng tick xanh trong quản lý suất ăn. Việc truy xuất nguồn gốc có hệ thống không chỉ giúp cơ quan nhà nước quản lý tốt hơn mà còn giúp phụ huynh cùng tham gia giám sát bữa ăn của con em mình.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, giải pháp tick xanh được thành phố triển khai hơn một năm qua đã đạt được nhiều tín hiệu tích cực. Chương trình thu hút sự tham gia của 12 hệ thống phân phối lớn nhất TP.HCM, hơn 500 nhà cung cấp và hơn 5.400 sản phẩm được gắn tick xanh.

Theo ông Phương, cốt lõi của chương trình là dùng áp lực thị trường và hệ thống phân phối để giám sát nhà cung cấp. Trước đây, khi ký hợp đồng với một siêu thị, một số đơn vị có thể giảm chất lượng sản phẩm để cạnh tranh về giá, hy vọng qua mặt được đội ngũ kiểm tra. Tuy nhiên, với chương trình tick xanh, nếu một siêu thị phát hiện một nhà cung cấp sai phạm, sản phẩm sẽ bị đồng loạt loại bỏ khỏi quầy kệ của toàn bộ 11 hệ thống siêu thị còn lại.

“Áp lực mất thị trường buộc các đơn vị cung cấp phải tự điều chỉnh, kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Điều này cũng giúp giảm tải áp lực kiểm tra cho các cơ quan quản lý nhà nước”, ông Phương nói.

Là đơn vị vận hành hạ tầng công nghệ của chương trình, ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TP.HCM cho biết, với mỗi suất ăn tick xanh chỉ cần một cái chạm QR, phụ huynh có thể tra cứu toàn bộ thông tin từ trang trại đến bàn ăn, từ tiêm chủng đến quá trình chế biến. Về chi phí, đơn vị thiết kế để dịch vụ này rẻ hơn một ly trà đá cho một học sinh trên một tháng.

Lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM và UBND phường Tân Mỹ chủ trì hội nghị. Ảnh: TÚ UYÊN

Trường học mong muốn minh bạch bữa ăn

Cô Trần Tiểu Quỳnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Văn Tám cho biết, trước những vụ việc mất an toàn thực phẩm gần đây, đội ngũ giáo viên và ban giám hiệu cũng cảm thấy hoang mang bởi họ cũng sử dụng chung suất ăn với học sinh mỗi ngày.

Hiệu trưởng trường Lê Văn Tám nhận định giải pháp tick xanh sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc minh bạch hóa suất ăn. Tuy nhiên, bà vẫn còn trăn trở về lộ trình triển khai do các hợp đồng cung cấp suất ăn thường có thời hạn vài năm. Nếu triển khai ngay, nhà trường cần sự đồng hành tự nguyện từ các đơn vị cung cấp.

Về chi phí, bà Quỳnh đặt câu hỏi: “Kinh phí đó sẽ được đưa vào giá suất ăn hay hạch toán như thế nào?”.

Cùng quan điểm, bà Trần Thị Diễm Phượng, Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Phú đánh giá cao giải pháp nhưng cho rằng cần sớm tháo gỡ khó khăn về thời điểm ký kết hợp đồng. Do liên quan trực tiếp đến tiền ăn của trẻ, nhà trường cần làm rõ nguồn kinh phí triển khai là từ tiền ăn hay từ ngân sách để kịp thời lấy ý kiến đồng thuận từ phụ huynh trước khi học sinh nghỉ hè.

Hiện có hơn 5.000 sản phẩm gắn tick xanh trách nhiệm. Ảnh: TÚ UYÊN

Trường công lập tiên phong thực hiện

Giải đáp các băn khoăn, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, trường hợp các trường muốn duy trì đối tác cũ, cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ đưa các đơn vị này vào chương trình tick xanh. Khi đó, nhà trường không cần thay đổi đối tác mà vẫn nâng cao được chất lượng thực phẩm.

Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan cho biết thêm, địa phương sẽ có giai đoạn thí điểm. Từ nay cho tới khi kết thúc năm học, phường sẽ cân đối kinh phí từ nguồn xã hội hóa nên các trường không phải bận tâm về vấn đề này.

Theo Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ, địa phương quyết tâm thực hiện tick xanh trong quản lý suất ăn trường học. Phường sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể và yêu cầu tất cả các trường trên địa bàn thực hiện. Lộ trình có thể khác nhau nhưng sẽ vận hành nháp ngay từ bây giờ để kiện toàn quy trình, hướng tới triển khai đồng bộ đầu năm học mới. Hệ thống trường công lập sẽ tiên phong thực hiện trước, sau đó nhân rộng ra khối ngoài công lập.