Quốc hội sẽ lập đoàn giám sát chuyên đề về sử dụng trụ sở công sau sắp xếp bộ máy 24/04/2026 10:39

(PLO)- Quốc hội tập trung giám sát nhiều dự án lớn về hạ tầng giao thông, đặc biệt là thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng trụ sở công sau sắp xếp bộ máy nhằm tránh lãng phí.

Sáng 24-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.

Giám sát nhiều dự án lớn về hạ tầng giao thông

Theo nghị quyết về chương trình giám sát, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét nhiều báo cáo của Chính phủ, trong đó có đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2027.

Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và các biện pháp ngăn chặn.

Đáng chú ý, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn sẽ nằm trong diện giám sát, như việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; cơ chế đặc thù phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027. Ảnh: QH

Đặc biệt, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo việc thực hiện các nghị quyết liên quan Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2027, đồng thời quyết định kế hoạch năm 2028, phương án phân bổ ngân sách trung ương.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng khác như: hoạt động quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; việc thực hiện các nghị quyết về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiến độ các dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Vành đai 3 TP.HCM.

Làm rõ thực trạng, tránh lãng phí tài sản công

Về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề, Quốc hội giao Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng làm trưởng đoàn; Phó Trưởng đoàn Thường trực là Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi; Hai Phó Trưởng đoàn gồm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu và Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga.

Đoàn giám sát sẽ có thêm các thành viên là đại biểu Quốc hội, đại diện cơ quan hữu quan và chuyên gia được mời tham gia.

Mục tiêu của chuyên đề giám sát là đánh giá toàn diện thực trạng quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên phạm vi cả nước. Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu sử dụng, việc bố trí, xử lý trụ sở và cơ sở vật chất nhằm bảo đảm điều kiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị theo mô hình mới.

Quốc hội sẽ lập đoàn giám sát chuyên đề về sử dụng trụ sở công. Ảnh: QH

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu phòng chống lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm trong bối cảnh nhiều trụ sở dôi dư sau sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát cũng nhằm chỉ ra những tồn tại, hạn chế (nếu có), làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, nhận diện các khó khăn, vướng mắc cả về cơ chế, chính sách lẫn thực tiễn triển khai.

Từ kết quả giám sát, Đoàn sẽ rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, đặc biệt là trụ sở làm việc, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và xử lý trách nhiệm nếu có sai phạm.

Theo kế hoạch, kết quả giám sát sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào phiên họp tháng 9-2027 và trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4 vào tháng 10-2027.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Quốc hội thông qua.