Biển cấm xe tải, giới hạn tốc độ có áp dụng với xe bán tải ? 28/04/2026 16:14

(PLO)- Nhiều người dân băn khoăn xe bán tải có bị cấm khi gặp biển 'cấm xe tải'.

Thời gian qua, một số người dân gửi kiến nghị đến Bộ Xây dựng liên quan việc tổ chức giao thông đối với xe bán tải.

Anh Nguyễn Duy cho biết trước đây, theo quy định cũ, xe bán tải có tải trọng dưới 950kg được xem là xe con trong tổ chức giao thông. Do đó, phương tiện này không bị cấm khi gặp biển cấm xe tải.

Tuy nhiên, gần đây tại Hà Nội, xe bán tải được coi là xe tải và bị hạn chế vào nội đô. Trong khi đó, nhiều tuyến đường có biển cấm xe tải khiến người sử dụng lúng túng, không rõ phương tiện của mình có bị cấm hay không.

Hiện nhiều người không biết đoạn đường nào cấm xe bán tải và giới hạn tốc độ của phương tiện này. Ảnh: CTV

Cùng quan điểm, anh Lê Cát Hanh cho rằng theo Thông tư 53/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng), xe bán tải được xếp vào nhóm “ô tô tải thông dụng” dựa trên đặc điểm kết cấu. Tuy nhiên, thực tế sử dụng, nhất là với các dòng xe bán tải cao cấp, cách phân loại này chưa phản ánh đầy đủ mục đích sử dụng và đặc tính vận hành.

Theo phản ánh, nhiều dòng xe bán tải hiện nay có tải trọng chở hàng thấp, vận hành tương đương xe SUV (xe thể thao đa dụng), được trang bị nhiều công nghệ an toàn và chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình. Vì vậy, hành vi giao thông của các phương tiện này gần với xe con hơn xe tải truyền thống.

Người dân cho rằng việc áp dụng quy định như xe tải có thể dẫn đến một số bất cập. Chẳng hạn, chênh lệch tốc độ trong cùng dòng phương tiện, tăng nguy cơ mất an toàn khi phải đi làn xe tải hoặc chạy với tốc độ thấp hơn đáng kể. Đồng thời, việc thiếu hướng dẫn rõ ràng khiến người sử dụng khó xác định và tuân thủ quy định, dẫn đến cách hiểu không thống nhất giữa các địa phương.

Từ đó, người dân đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu phân loại linh hoạt hơn đối với xe bán tải, không áp dụng đồng loạt như xe tải. Đồng thời, cần làm rõ quy định về tốc độ, làn đường, phạm vi lưu thông và có hướng dẫn chuyển tiếp với các phương tiện đã lưu hành.

Trả lời vấn đề này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết việc phân loại ô tô tải pickup vào nhóm ô tô tải (ô tô chở hàng) trong Thông tư 53/2024 không phải quy định mới.

Theo cơ quan này, từ năm 2003, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7271:2003 đã xác định ô tô pickup thuộc nhóm ô tô tải. Quy định này được dẫn chiếu trong nhiều văn bản pháp luật liên quan đến sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kiểm định xe cơ giới.

Đến năm 2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành bản sửa đổi tiêu chuẩn này, trong đó có điều chỉnh tiêu chí phân biệt giữa ô tô con pickup và ô tô tải pickup. Tuy nhiên, ô tô tải pickup vẫn được xếp vào nhóm ô tô tải và cách phân loại này được duy trì ổn định đến nay.

Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định việc phân loại xe bán tải là xe tải trong Thông tư 53/2024 là kế thừa các quy định trước đây, không có thay đổi.

Đối với việc phân luồng và hạn chế lưu thông, cơ quan này cho biết các địa phương sẽ căn cứ vào phân loại phương tiện để tổ chức giao thông.

“Việc quy định thời gian, khu vực hạn chế lưu hành đối với xe bán tải do cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương quyết định, tùy theo điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu thực tế…”- Cục Đăng kiểm cho hay.

Như vậy, khi gặp biển cấm xe tải, xe bán tải có thể thuộc diện bị điều chỉnh. Tuy nhiên, việc áp dụng cụ thể còn phụ thuộc vào quy định tổ chức giao thông của từng địa phương và từng tuyến đường.