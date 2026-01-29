TP.HCM đã cấp phép cho 91 vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin 29/01/2026 18:25

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết hiện nay TP đang có chủ trương lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên địa bàn. Sở Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể về yêu cầu đối với doanh nghiệp lắp đặt tủ đổi pin. Đồng thời, yêu cầu về vị trí lắp đặt và công bố danh mục các vị trí tuyến đường đủ điều kiện lắp đặt tủ trên website của Sở Xây dựng.

Các doanh nghiệp căn cứ theo danh mục tuyến đường, vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ để xây dựng phương án lắp đặt, vận hành, khai thác tủ trên vỉa hè nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu, gửi Sở Xây dựng xem xét giải quyết.

TP.HCM đã cấp phép cho 91 vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã cấp phép 91 vị trí tủ trên vỉa hè trên các tuyến như Hai Bà Trưng, Huyền Trân Công Chúa, Lê Lai, Vành đai trong, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thái Học, Lê Quý Đôn...

Đồng thời, TP đang công bố trên website của sở 101 vị trí đủ điều kiện để thực hiện lắp đặt tủ trên vỉa hè. Sở vẫn đang tiếp tục rà soát các vị trí đủ điều kiện để công bố trong thời gian sắp tới.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh báo cáo cuối kỳ đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP. Trong đó đã xây dựng lộ trình từ năm 2029, 100% phương tiện xe mô tô, xe gắn máy (khoảng 400.000 phương tiện) tham gia hoạt động xe công nghệ chở khách và hàng hóa phải chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Sở cũng sẽ đề xuất một số chính sách hỗ trợ để người dân chuyển đổi sang xe điện.

Theo đề án, dự báo đến năm 2030, trên địa bàn TP có 1.200.000 xe máy điện và cần phát triển trên 25.000 trụ sạc/tủ đổi pin công cộng cho xe máy điện.

Các tủ đổi pin lắp đặt trên vỉa hè hiện nay được Sở Xây dựng cấp phép sử dụng tạm thời hè phố theo quy định tại Nghị định số 165/2024 của Chính phủ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Các vị trí lắp đặt tủ phải đảm bảo yêu cầu: Không thực hiện lắp đặt tại khu vực giao lộ, lối ra vào, vạch đi bộ, lối đi người khuyết tật, khu vực có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu hoặc không đảm bảo phần vỉa hè còn lại tối thiểu 1,5m dành cho lưu thông bộ hành.

Ngoài ra, tủ được lắp đặt mang tính di động cao. Sở Xây dựng đã giao các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện của các doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp lắp đặt không đúng theo yêu cầu, gây cản trở giao thông sẽ bị buộc tháo dỡ và thu hồi ngay.