Sao chép ý tưởng thiết kế áo dài 'Thư từ phố thị', chủ sở hữu vải áo dài Đất Lành bị bắt 07/06/2026 18:24

(PLO)- Bà Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu Vải áo dài Đất Lành bị Công an TP.HCM bắt sau khi sao chép, dùng AI chỉnh sửa thiết kế “Thư từ phố thị” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam để phục vụ kinh doanh.

Ngày 7-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (40 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) để điều tra về tội xâm phạm quyền tác giả.

Đây là động thái quyết liệt của Công an TP.HCM nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Sao chép thiết kế đã được bảo hộ để kinh doanh

Từ nguồn tin ban đầu do Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội cung cấp, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Ngọc. Ảnh: CA

Theo cơ quan điều tra, nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả và chủ sở hữu hợp pháp bộ sưu tập áo dài “Thư từ phố thị”. Tác phẩm này đã được Cục Bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và được công bố rộng rãi thông qua nhiều sự kiện văn hóa, trình diễn thời trang cũng như trên các phương tiện truyền thông.

Mặc dù biết rõ tác phẩm đã được pháp luật bảo hộ và chưa được chủ sở hữu cho phép khai thác, sử dụng, Hoàng Thị Bích Ngọc, chủ sở hữu thương hiệu vải áo dài Đất Lành vẫn sao chép hình ảnh các mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập này.

Mẫu áo dài 25TTPT0060158 thuộc bộ sưu tập “Thư từ phố thị” thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam và mẫu áo dài MV6823-22-99 bị Hoàng Thị Bích Ngọc sao chép. Ảnh: CA

Quá trình điều tra xác định Ngọc đã sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các file thiết kế. Những mẫu thiết kế này được sử dụng cho hoạt động sản xuất, quảng cáo và kinh doanh các sản phẩm vải áo dài mang thương hiệu “Vải áo dài Đất Lành”.

Cơ quan điều tra cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại lớn. Doanh nghiệp có bộ phận thiết kế, sản xuất, kinh doanh, kế toán, kho vận cùng hệ thống máy móc phục vụ sản xuất.

Bà Ngọc cùng tang vật. Ảnh: CA

Ngoài ra, việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm được thực hiện thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội, các nhóm bán hàng trực tuyến và mạng lưới cộng tác viên hoạt động chuyên nghiệp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó tập trung nhiều nhất tại Hà Nội.

Xóa dữ liệu nhằm đối phó cơ quan chức năng

Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã trưng cầu ý kiến chuyên môn từ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả. Kết luận giám định cho thấy có sự sao chép giữa hình thức thể hiện các mẫu thiết kế áo dài đã được bảo hộ quyền tác giả của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và các sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In vải áo dài Đất Lành sản xuất, kinh doanh.

Công an đã thực hiện niêm phong nhà xưởng sản xuất. Ảnh: CA

Đáng chú ý, sau khi vụ việc bị phát hiện, Hoàng Thị Bích Ngọc được cho là đã chỉ đạo nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan đến các mẫu thiết kế vi phạm trên hệ thống mạng xã hội cũng như các nhóm trao đổi nội bộ của doanh nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, động thái này nhằm che giấu hành vi vi phạm và đối phó với quá trình kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Hệ thống máy in chuyển nhiệt và máy ép cuộn phục vụ in vải. Ảnh: CA

Công an TP.HCM nhận định việc xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền tác giả thể hiện quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an trong công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây cũng là biện pháp góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức sáng tạo, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.