TP.HCM tổ chức giải báo chí bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 09/04/2026 09:49

(PLO)- Cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại TP.HCM.

Ngày 7-4, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức Giải Báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại TP.HCM năm 2026; nhằm hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Cuộc thi tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới tại TP.HCM, nhất là trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy và hệ thống chính trị; tổ chức, sắp xếp lại địa giới hành chính cấp xã, cấp tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Báo chí TP.HCM tác nghiệp tại một sự kiện. Ảnh: PLO

Các tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Tác phẩm đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật. Những sản phẩm "bút chiến" phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, nổi bật trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, nhất là việc thực hiện tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ tại TP.HCM.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có cách thức thể hiện và nêu được các giải pháp mang tính sáng tạo, độc đáo, có những thông tin cập nhật, có phát hiện mới.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Tác giả (hoặc nhóm tác giả) có thể là cán bộ, đảng viên, người dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Về tiêu chí, tác phẩm dự thi phải viết bằng tiếng Việt, bảo đảm đúng quy định về hình thức theo thể lệ giải. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động giải...

TP.HCM sẽ trao 28 giải thưởng cho các tác phẩm. Cụ thể:

Nhóm tác phẩm thể loại tạp chí: Có 10 giải, gồm 1 giải Nhất trị giá 55 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 35 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 25 triệu đồng và 4 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Thể loại báo viết (báo in, báo điện tử): Có 9 giải, gồm 1 giải Nhất 55 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 35 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 25 triệu đồng và 3 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Thể loại phát thanh, truyền hình, video clip: Có 9 giải, gồm 1 giải Nhất 55 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải 35 triệu đồng, 3 giải Ba mỗi giải 25 triệu đồng và 3 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 10 giải thưởng tập thể trị giá 15 triệu đồng/giải cho đơn vị triển khai tốt công tác tổ chức, phát động giải, có nhiều tác phẩm chất lượng và tạo hiệu ứng tuyên truyền tích cực.