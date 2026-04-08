Ông Trần Thanh Lâm: Tạo không gian phát triển mới để báo chí dẫn dắt thông tin 08/04/2026 14:45

(PLO)- Theo ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan cần chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, tạo không gian để báo chí thực hiện sứ mệnh dẫn dắt thông tin.

Sáng 8-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho khối báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 40 điểm cầu trên cả nước với hơn 7.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 40 điểm cầu trên cả nước và có hơn 7.000 đại biểu tham dự.

Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV

Tại hội nghị, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận trung ương, đã tóm tắt các điểm mới trong văn kiện Đại hội XIV. Đó là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới và cơ cấu lại nền kinh tế. Đại hội khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Điểm quan trọng khác là giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội, khẳng định vai trò quyết định của thị trường trong phân bổ nguồn lực.

Văn kiện cũng xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục là động lực chủ yếu; con người, văn hóa là nền tảng; quốc phòng, an ninh là điều kiện bảo đảm phát triển bền vững.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh Đại hội XIV là bước phát triển mới về chất trong tư duy lý luận, định hình cách tiếp cận hệ thống.

Tại điểm cầu TP.HCM, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM - chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trên địa bàn.

TS Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phân tích thêm về vai trò của công nghệ. Lần này, khoa học công nghệ và chuyển đổi số được đặt vào trung tâm mô hình tăng trưởng, gắn trực tiếp với năng suất và năng lực tự chủ của nền kinh tế.

Văn hóa là trụ cột

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thông tin về chuyên đề phát triển văn hóa, con người. Ông nhấn mạnh văn hóa là trụ cột cơ bản bên cạnh chính trị, kinh tế, xã hội. Văn hóa đóng vai trò hệ điều tiết và gắn kết đời sống.

GS Phùng Hữu Phú cũng nói về phương châm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Trong đó chú trọng xây dựng môi trường văn hóa nhân văn, lành mạnh, văn minh, hiện đại; phát huy, đề cao những giá trị cốt lõi của văn hóa, con người Việt Nam…

Về vai trò, trách nhiệm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, ông Phú nhấn mạnh quan điểm xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Trong đó trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý văn hóa, doanh nhân có vai trò quan trọng, tạo nguồn lực, sáng tạo những giá trị văn hóa mới; truyền bá, lan tỏa, giữ gìn, bảo vệ những giá trị văn hóa.

Cũng theo ông, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tiên phong, gương mẫu trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trước hết là trách nhiệm nêu gương về đạo đức, văn hóa.

GS Phùng Hữu Phú cũng lưu ý về sự thay đổi quan điểm trong phát huy nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người, trong đó nguồn lực nhà nước có vai trò dẫn dắt, để kích hoạt nguồn lực xã hội, từ khu vực kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng…

Ông khẳng định văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trên cơ sở nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn Việt Nam qua 40 năm đổi mới, đã hoàn thiện quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tạo không gian phát triển mới cho báo chí

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thông tin về quan điểm báo chí, xuất bản. Ông nhấn mạnh mục tiêu đưa hai lĩnh vực này phát triển chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thời đại mới.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận, ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng Đại hội Đảng XIV đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn và quyết tâm chính trị cao.

"Trong dòng chảy đó, lực lượng báo chí, xuất bản và văn nghệ sỹ, trí thức chính là những người mang sứ mệnh khơi dòng, kiến tạo, dẫn dắt, kết nối tạo nên sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và khát vọng của cả dân tộc. Qua đó củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm biến chủ trương thành hành động và kết quả cụ thể", ông nhìn nhận.

Để hiện thực hóa mục tiêu quan trọng đó, ông Trần Thanh Lâm nói sự chuyển động của cả hệ thống chính trị là điều kiện cần, nhưng sự đồng thuận trong nhận thức và sự bứt phá sáng tạo của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, những người làm báo, xuất bản chính là yếu tố quan trọng, động lực to lớn để Nghị quyết thực sự thẩm thấu, có sức sống mạnh mẽ trong đời sống.

Để việc triển khai nghị quyết đạt hiệu quả cao, ông đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, các liên hiệp hội và hội chuyên ngành xây dựng chương trình hành động, triển khai quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả tùy đặc thù từng lĩnh vực.

Mỗi sản phẩm báo chí, mỗi cuốn sách, mỗi tác phẩm nghệ thuật hay công trình khoa học ra đời trong giai đoạn này phải mang tinh thần của nghị quyết, “hơi thở” của cuộc sống, phản ánh được khát vọng của cả dân tộc, hướng tới các giá trị nhân văn, giàu tính Đảng và thiết thực phục vụ nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị cần quyết tâm xây dựng nền báo chí, xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang tư duy “kiến tạo phát triển”, tạo ra không gian phát triển mới để báo chí, xuất bản thực hiện sứ mệnh dẫn dắt, định hướng thông tin, góp phần bồi đắp nền tảng tri thức quốc gia, tạo lập giá trị xã hội.

Đối với lực lượng văn nghệ sĩ, ông Trần Thanh Lâm mong cần có thêm nhiều tác phẩm, công trình văn hóa có sức lan tỏa bền vững, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, làm giàu thêm hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Trong đó, tập trung thúc đẩy sự phát triển công nghiệp văn hóa để các tác phẩm nghệ thuật không chỉ là để thưởng thức mà còn là một động lực phát triển, lan tỏa các giá trị Việt Nam ra thế giới.

Tại điểm cầu TP.HCM có các lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức tham dự.

Đối với trí thức, nhà khoa học, ông mong đội ngũ sẽ có sự nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất tháo gỡ những “nút thắt” về cơ chế quản lý, đầu tư và tự chủ đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ.

Đồng thời, xây dựng môi trường để trí thức, nhà khoa học được tự do sáng tạo, cống hiến; giải quyết được các bài toán thực tế về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần đưa năng suất lao động và tốc độ tăng trưởng của đất nước đạt mức 2 con số như mục tiêu đã đề ra.