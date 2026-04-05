TP.HCM ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV 05/04/2026 12:30

(PLO)- Thành ủy TP.HCM ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh mọi quyết sách đều phải hướng tới mục tiêu là không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chương trình hành động thực hiện Đại hội XIV của Thành ủy TP.HCM thực hiện theo phương châm: Phát triển để giữ vững ổn định, ổn định để tạo động lực thúc đẩy phát triển.

Chương trình đề ra những nhiệm vụ, đề án, công trình, dự án quan trọng, có tính chiến lược trong giai đoạn 2025 - 2030, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ nguồn lực, tiến độ và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện.

Chú trọng phát triển đồng đều giữa các khu vực

Trong đó, có những giải pháp trọng tâm như tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững. TP sẽ thực hiện cơ chế, chính sách ưu tiên tuyển chọn và sử dụng nhân tài trong lĩnh vực công; phấn đấu hoàn thành xây dựng chính quyền số trước năm 2030.

Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch TP.HCM nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài cho TP; chú trọng phát triển đồng đều các khu vực, giữa trung tâm hành chính và các khu vực ở xa trung tâm.

TP.HCM xác định việc phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển..

TP.HCM sẽ phát triển kinh tế biển trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó đặc biệt chú trọng phát triển cụm cảng - logistics thông minh tại Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics tích hợp - vận hành bằng dữ liệu lớn, tối ưu chuỗi cung ứng, giảm phát thải. Đầu tư nâng cấp hệ thống cảng vệ tinh Cát Lái, Tân Cảng - Phú Hữu, Tân Cảng - Hiệp Phước, cảng Sài Gòn và cụm cảng cạn (ICD) tại khu vực Phú Mỹ, Tân Thành tạo chuỗi logistics hiệu quả, có tính liên vùng.

Hình thành các khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển các trung tâm logistics thông minh, hiện đại, các cụm cảng trung chuyển quốc tế và sân bay hàng hoá. Phát triển thương mại điện tử; xây dựng sàn giao dịch số liên vùng, ưu tiên kết nối dữ liệu sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của TP…

Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phát triển du lịch kết hợp chăm sóc sức khoẻ. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong du lịch, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh. Phát triển Khu du lịch Cần Giờ thành Khu du lịch quốc gia…

TP sẽ ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông tích hợp và thông minh, góp phần kết nối vùng - liên vùng bao gồm: Hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng liên vùng, hệ thống giao thông công cộng đô thị, các tuyến cao tốc kết nối các trung tâm đô thị - công nghiệp - cảng biển - cảng hàng không - trung tâm tài chính. Phát triển sử dụng hiệu quả các công trình hạ tầng ngầm nhằm giảm áp lực lên không gian đô thị.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng, đưa vào khai thác các tuyến giao thông huyết mạch: đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các cao tốc TP.HCM - Bến Lức - Long Thành; Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Long Thành - Hồ Tràm...

Hình thành cụm liên kết ngành công nghiệp công nghệ cao

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, TP tập trung triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược; đẩy mạnh đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo.

Tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp; triển khai Đề án chuyển đổi, chuyển dịch các khu công nghiệp, khu chế xuất và tái cấu trúc các ngành công nghiệp chủ lực. Hình thành cụm liên kết ngành công nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu…

Hình thành các công viên khoa học - công nghệ, định hướng xây dựng Đô thị khoa học - công nghệ Bắc TP.HCM, xây dựng các trung tâm nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế; phát triển hệ thống các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo...

Triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ số; phát triển tổ chức trung gian, sàn giao dịch công nghệ. TP cũng sẽ phát triển hành lang đổi mới sáng tạo từ Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông đến các cực công nghiệp - dịch vụ - cảng biển.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu sớm hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tập trung xây dựng TP trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực. Xây dựng khung chính sách ưu đãi vượt trội, hình thành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế trên nền tảng phát triển các mô hình tài chính - ứng dụng công nghệ (Fintech) cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phát triển và quản lý tài sản số, thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt...

Đẩy nhanh việc nâng hạng thị trường chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và hệ thống dịch vụ tài chính, ngân hàng. Tích hợp hạ tầng số tài chính với nền tảng thanh toán điện tử, giao dịch tài sản số, blockchain và quản trị dữ liệu lớn phục vụ các dịch vụ tài chính thế hệ mới.

Phát triển lành mạnh thị trường quyền sử dụng đất

Chương trình hành động cũng nêu rõ định hướng TP.HCM sẽ phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế, khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của tăng trưởng.

Xây dựng các doanh nghiệp Nhà nước thuộc TP đủ mạnh để dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt như cơ sở hạ tầng, đường sắt đô thị, đầu tư - tài chính... Có chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, tổ chức lại các mô hình hợp tác xã kiểu mới phù hợp xu hướng, phát huy hiệu quả hoạt động.

Đồng thời, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng; tháo gỡ các rào cản về đất đai, tín dụng, quy hoạch, thủ tục nhằm huy động hiệu quả nguồn lực xã hội; tiếp tục xây dựng các chính sách vượt trội hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực sản xuất…

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong đó, TP sẽ thực hiện đề án quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, nhất là đất đai, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định giá đất phù hợp với giá thị trường. Phát triển lành mạnh thị trường quyền sử dụng đất. Xây dựng cơ chế đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, khuyến khích đầu tư vào các dự án phát triển hạ tầng.

TP cũng đầu tư nguồn lực, tăng diện tích cây xanh đô thị đến năm 2030 đạt 5,5 m²/người; diện tích công viên công cộng phát triển tối thiểu 650 ha; triển khai các đề án, dự án, công trình thuộc chương trình “Vì Cần Giờ xanh” và “Vì Côn Đảo xanh"…

Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn lực con người, phát triển văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững. Xây dựng cơ chế, chính sách đột phá phát triển các loại hình văn hóa, văn học - nghệ thuật, kết hợp công nghiệp văn hóa, giải trí, nghệ thuật số….