Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai 14/11/2025 12:22

(PLO)- Ông Nguyễn Tuấn Anh được 100% đại biểu HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 88/88 phiếu đồng ý, ông Nguyễn Tuấn Anh được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn (được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và được HĐND tỉnh Ninh Bình bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh này).

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Nguyễn Tuấn Anh là Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ông cũng từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong ngành ngân hàng và các cơ quan Trung ương, cũng như đảm nhiệm vai trò Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 12-8-1975 tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân (cũ), TP Hà Nội. Ông là thạc sĩ kinh tế, lý luận chính trị cao cấp.

Từ tháng 10-1996 đến tháng 2-1999, ông công tác tại khối Kinh tế đối ngoại và Quản lý hối đoái Agribank; sau đó lần lượt đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, phó phòng, Phó ban Thư ký Pháp chế và Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Láng Hạ.

Giai đoạn 2008-2012, ông giữ chức Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Mỹ Đình.

Từ 2012-2015, ông là Phó Tổng Giám đốc Agribank.

Từ năm 2015 đến tháng 8-2020, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Giai đoạn 9-2020 đến 12-2021, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 12-2021 đến 11-2024, ông là Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Ngày 29-11-2024, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái. Đến tháng 12-2024, ông được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũ, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 7-2025, ông được điều động, phân công giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Tuấn Anh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu sau khi được bầu, ông Nguyễn Tuấn Anh khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các lãnh đạo tiền nhiệm, mang hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Đảng ủy và các thành viên UBND tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy và của cấp trên; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh.

Ông Tuấn Anh cũng cam kết cùng tập thể Đảng ủy và UBND tỉnh xây dựng chính quyền địa phương hai cấp vững mạnh, toàn diện, liêm chính, hành động quyết liệt vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp; góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương liên kết giữa Việt Nam và ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.