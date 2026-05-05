Chủ tịch TP.HCM yêu cầu giám sát dịch tả heo châu Phi đến tận cơ sở 05/05/2026 17:53

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát dịch tả heo châu Phi đến tận cơ sở, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao, địa bàn giáp ranh, cơ sở chăn nuôi, giết mổ.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc nghiên cứu, sản xuất vaccine và công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở. Đặc biệt lưu ý các khu vực nguy cơ cao, địa bàn giáp ranh, cơ sở chăn nuôi, giết mổ, điểm trung chuyển, chợ đầu mối. Các đơn vị cần tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, phân tích tình hình dịch tễ để cảnh báo sớm, không để dịch bệnh lây lan diện rộng.

Sản phẩm thịt heo được kiểm tra trước khi đưa vào chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đồng thời, cơ quan chức năng hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh phải được thực hiện thường xuyên. Các cơ sở cần xử lý thức ăn thừa, xác động vật chết theo đúng quy định và duy trì vùng an toàn dịch bệnh động vật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật. Đơn vị tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào TP theo quy định pháp luật.

TP tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình về phòng, chống dịch bệnh động vật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các đơn vị đẩy mạnh hướng dẫn sử dụng vaccine dịch tả heo châu Phi theo đúng chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở An toàn thực phẩm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và xã, phường, đặc khu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc. Các cơ sở kinh doanh thực phẩm phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra việc lưu thông, kinh doanh động vật trên thị trường. Ban Quản lý các chợ, điểm kinh doanh tăng cường giám sát, không để xảy ra tình trạng buôn bán sản phẩm không rõ nguồn gốc và xử lý nghiêm vi phạm.

Công an TP phối hợp với sở, ngành, địa phương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật. Các hành vi giết mổ trái phép, vứt xác động vật chết ra môi trường, che giấu dịch bệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

UBND phường, xã, đặc khu giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh đến từng cơ sở. Các địa phương kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý động vật mắc bệnh, tổ chức tiêu hủy, khoanh vùng ổ dịch đúng quy định.

Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo để xảy ra dịch lây lan diện rộng. Kết quả phòng, chống dịch bệnh là cơ sở để đánh giá, xếp loại công tác hằng năm của Chủ tịch UBND cấp xã.