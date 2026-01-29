Thông tin mới vụ 25 năm chờ bồi thường rồi nhận được đất treo ở Quảng Ngãi 29/01/2026 17:42

Liên quan đến vụ người dân bị thu hồi đất từ năm 2001, nhưng lô đất được bồi thường lại nằm trong quy hoạch đất chuyên dụng xảy ra ở Quảng Ngãi, ngày 29-1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra văn bản chuyển đơn của ông Phạm Văn Trinh cho UBND xã Đông Sơn.

Văn bản đề nghị UBND xã Đông Sơn kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời cho công dân và thông tin lại kết quả.

Ông Trinh tại lô đất bốc thăm trúng nhưng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước đó, đầu tháng 1-2026, ông Phạm Văn Trinh (thôn Châu Thuận Nông, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã có đơn khiếu nại gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô đất được bồi thường.

Thực tế, lô đất này ông Trinh được bốc thăm, trúng bồi thường nhưng không được cấp giấy chứng nhận do chính quyền tra soát, phát hiện lô đất trùng với quy hoạch nên không cấp giấy được.

Vụ việc kéo dài nhiều năm liền nhưng không có kết quả. Đến đầu 2026, ông Trinh gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Quảng Ngãi.

“Đã 25 năm qua, tôi đã lớn tuổi, không còn sức khỏe để đeo đuổi vụ việc. Tôi mong chính quyền sớm giải quyết thỏa đáng cho tôi”, ông Trinh chia sẻ.

Ông Phạm Văn Trinh mong muốn các cấp chính quyền sớm giải quyết quyền lợi cho gia đình ông.

Như PLO đã đưa, năm 2001, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã thu hồi 14.000 m2 đất thuộc thửa đất 352, tờ bản đồ số 10, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Đến 2006, 32 hộ dân trong số 37 hộ có đất bị thu hồi đã khiếu nại việc thu hồi đất; riêng hộ ông Trinh và bốn hộ khác được vận động nên không khiếu nại.

Sau đó, năm hộ dân không tham gia khiếu nại đã không có tên trong danh sách được trả đất nên cả năm hộ khiếu nại. Đến năm 2023, năm hộ dân được bốc thăm vị trí giao đất. Gia đình ông Trinh bốc thăm trúng thửa đất số 1711, diện tích 336,8 m² tại thôn Châu Thuận Nông.

Trong khi bốn hộ dân còn lại đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hộ ông Trinh bị dừng lại với lý do không có người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Gia đình ông sau đó tiếp tục bổ sung hồ sơ, chứng minh con trai ông không có việc làm ổn định, trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đến năm 2025, địa phương xác nhận hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì lại phát sinh vướng mắc mới: Thửa đất 1711 nằm trong quy hoạch đất chuyên dụng, không đủ điều kiện cấp sổ...

Lãnh đạo UBND xã Đông Sơn cho biết, UBND xã đã đề xuất hai phương án giải quyết. Trước mắt, ông Trinh vẫn được sử dụng thửa đất 1711 và được hỗ trợ đăng ký hồ sơ địa chính. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch, ông Trinh vẫn được bồi thường theo quy định. Trong thời gian tới, nếu địa phương bố trí được quỹ đất phù hợp quy hoạch, xã sẽ đề xuất đổi thửa đất khác cho ông Trinh và thực hiện cấp giấy chứng nhận