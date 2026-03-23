Bệnh viện tìm người thân cho cụ ông ngất xỉu ngoài đường 23/03/2026 15:04

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tìm người thân cho nam bệnh nhân 66 tuổi bị ngất xỉu ngoài đường phải cấp cứu.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) có tiếp nhận cấp cứu cho người bệnh vô danh (nam, khoảng 66 tuổi).

Bệnh nhân được người dân phát hiện ngất xỉu ngoài đường, ngay ngã tư Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn) nên gọi công an.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tìm người thân cho nam bệnh nhân bị xuất huyết não. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đã đến hiện trường để thực hiện sơ cứu ban đầu và chuyển người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội.

Sau đó chuyển tiếp người bệnh đến khoa Cấp cứu – Hồi sức tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) vào lúc 12 giờ 12 phút ngày 18-3 với chẩn đoán xuất huyết não – động kinh – hạ kali máu nặng.

Tình trạng hiện tại của người bệnh đang điều trị tại khoa Nội Thần kinh – Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở chính.

Ai là thân nhân của người bệnh trên liên hệ gấp với phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở chính, số 1, Nơ Trang Long, phường Gia Định, TP.HCM. SĐT: (028) 3841.2692 (số nội bộ: 123) hoặc Trần Thị Nguyệt Nga – 0938.700.107.