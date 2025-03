Mức học phí Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thu từ sinh viên cao bao nhiêu? 28/03/2025 16:00

Những ngày qua, trên mạng xã hội bàn tán nhiều về thông tin mức thu học phí cho môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở các trường đại học trên địa bàn TP.HCM.

Nhiều sinh viên cho rằng mức thu học phí hiện nay có sự chênh lệch lớn giữa các trường dù môn này đều có 4 học phần nhưng có những trường thu chênh nhau tới 20 lần.

Học phí chênh nhau nhiều lần

Đơn cử như một số trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM…thu học phí khoảng 1,35 triệu đồng/sinh viên. Ngược lại, một số trường ĐH thu học phí ở mức cao như Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM hơn 6 triệu đồng/em, Trường ĐH Công Thương TP.HCM hơn 7 triệu đồng/sinh viên, và mới nhất là thông tin từ Trường ĐH Luật TP.HCM khi bị sinh viên phản ánh thu học phí giáo dục quốc phòng lên tới từ 11 đến hơn 23 triệu đồng/sinh viên.

Theo lý giải từ phía Trường ĐH Luật TP.HCM, do trường được tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư nên được tự xác định mức thu học phí của các chương trình đào tạo trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trường cũng đã công khai đến người học hàng năm vào mỗi đầu năm học.

Đại diện trường cho rằng trường xây dựng học phí là tính cho một năm học và chia bình quân cho số tín chỉ/ năm học, do đó các môn học sẽ thu với đơn giá cho các tín chỉ là giống nhau. Chi phí này không chỉ phục vụ cho việc tổ chức riêng một môn học cụ thể mà là tổng chi phí đào tạo cho từng năm học và toàn khóa học.

Do đó, môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh (gồm 4 học phần, với 11 tín chỉ) của khóa sinh viên 49 (khóa tuyển sinh năm 2024) cũng được thu học phí theo đơn giá chung chứ không phải học phí này chỉ phục vụ cho môn Giáo dục Quốc phòng.

Sinh viên Trường ĐH KHXH&NV trong một buổi học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: KHA NHIÊN

Hợp đồng thu học phí tại một trung tâm là 1,35 triệu đồng/sinh viên

Thông tư số 05/2020 của Bộ GD&ĐT, chương trình học giáo dục quốc phòng và an ninh áp dụng cho sinh viên hệ ĐH có bốn học phần, 165 tiết (hệ cao đẳng 75 tiết). Trong đó, phần một là Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam (45 tiết), phần hai là Công tác quốc phòng và an ninh (30 tiết). Phần 3 là Quân sự chung (30 tiết), phần bốn là Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật (60 tiết). Thời gian học kéo dài trong bốn tuần và phải nội trú để học tập, sinh hoạt, rèn luyện….

Liên quan đến những vấn đề này, theo tìm hiểu của PLO, cả nước có 38 trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. Riêng tại TP.HCM có 5 trung tâm, bao gồm: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (ĐH Quốc gia TP.HCM); Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trường Quân sự TP.HCM); Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trường Quân sự Quân khu 7); Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trường ĐH Tôn Đức Thắng); Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Trường ĐH Thể dục thể thao TP.HCM).

Ngoài ra, một số trường tự có điều kiện nên tự triển khai dạy môn học này cho sinh viên của trường, như Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM...

Về học phí, mức học phí môn Giáo dục quốc phòng và an ninh hiện nay được thu khác nhau giữa các trường ĐH vì tùy theo cách tính của từng trường và tùy theo mức thu học phí từ các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Cụ thể như tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM thu học phí theo hình thức ký hợp đồng với các trường liên kết và áp dụng cùng một mức thu chung, có điều chỉnh hàng năm.

Đây là một trong ít đơn vị có quy mô lớn nhất tại TP.HCM khi mỗi năm dạy hơn 40.000 sinh viên với khoảng 10 khóa học của các cơ sở đào tạo.

Theo đó, mức học phí của trung tâm đang thu ở năm học 2024-2025 này là 1.350.000 đồng/sinh viên/4 tuần, áp dụng với sinh viên bậc ĐH. Còn với sinh viên hệ cao đẳng là 780.000 đồng/sinh viên/2 tuần và với sinh viên trung cấp có thời gian học 1 tuần sẽ thu học phí 380.000 đồng/sinh viên. Số tiền này đã bao gồm chi phí nội trú, không phân biệt sinh viên đại trà hay chất lượng cao.

Mức thu học phí các năm học tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM

Ngoài học phí, khi theo học tại trung tâm này, sinh viên còn phải đóng thêm các khoản chi phí khác như tiền ăn (70.000 đồng/ngày), tiền quân trang, giặt ủi… Và tổng chi phí cố định của một sinh viên khi theo học tại trung tâm vào khoảng 3,1 triệu đồng/4 tuần (học phí, tiền ăn,…).