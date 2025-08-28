Tổng công trình sư được hưởng chế độ về nhà ở, đi lại như bộ trưởng, thứ trưởng 28/08/2025 17:58

(PLO)- Theo quy định, Tổng công trình sư Hệ thống được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 3; còn Tổng công trình sư Dự án được hưởng theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 2.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 231/2025 quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Nghị định này quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng, gồm: tiêu chí, quy trình tuyển chọn, chế độ, chính sách, mối quan hệ công tác, quy chế quản lý, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng để thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng khi tuyển chọn, sử dụng được áp dụng chế độ, chính sách đột phá, linh hoạt, tương xứng với chất lượng sản phẩm, công việc, tạo động lực để họ cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước. Tổng công trình sư và Kiến trúc sư trưởng làm việc theo hợp đồng lao động, ngoài biên chế được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tiêu chí lựa chọn Tổng công trình sư

Theo Nghị định, Tổng công trình sư về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là người được cấp có thẩm quyền tuyển chọn, giao thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể, Tổng công trình sư Hệ thống là người chủ trì triển khai hệ thống chiến lược trọng yếu, hệ thống dự án đặc biệt quan trọng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng công trình sư Dự án là người chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đặc biệt và chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt do Thủ tướng phê duyệt và các chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khác có quy mô lớn, ý nghĩa đặc biệt, có tính liên ngành, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của Chính phủ.

Tổng công trình sư về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được hưởng lương như bộ trưởng, thứ trưởng. Ảnh: THANH THÙY

Về tiêu chí chọn Tổng công trình sư Hệ thống, Tổng công trình sư Dự án, ngoài những tiêu chí chung như có trình độ chuyên ngành đào tạo phù hợp, có lý lịch rõ ràng, có kinh nghiệm, uy tín, năng lực vượt trội… quy định cũng nêu rõ những tiêu chí chung cần đáp ứng.

Cụ thể, Tổng công trình sư Hệ thống, Tổng công trình sư Dự án phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tính đến thời điểm tuyển chọn. Họ cũng phải có khả năng thiết kế, tổ chức và điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa ngành, đa cấp, có tính đổi mới sáng tạo và rủi ro cao; có năng lực liên kết, xây dựng mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Tổng công trình sư Hệ thống còn phải là người đã chủ trì tối thiểu hai Đề án, chương trình khoa học, công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc tối thiểu hai sản phẩm, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế.

Đồng thời, đã trực tiếp quản lý hoặc điều phối đề án, chương trình, dự án có quy mô lớn, liên ngành, lĩnh vực về khoa học, công nghệ, thông tin, tài chính, pháp lý, nhân lực hoặc liên vùng; các chương trình, dự án trong lĩnh vực hạ tầng, công nghệ lõi, chuyển đổi số cấp quốc gia, đã được ứng dụng thành công trong thực tế; đã tham gia xây dựng hoặc triển khai chiến lược chuyển đổi số, chiến lược công nghệ, bản đồ công nghệ quốc gia hoặc ngành.

Còn với Tổng công trình sư Dự án, họ đã chủ trì tối thiểu một Đề án, chương trình khoa học, công nghệ quy mô liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược có chỉ số ảnh hưởng cao hoặc tối thiểu một sản phẩm, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên ngành, thuộc lĩnh vực hệ thống chiến lược đã được ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa hoặc triển khai áp dụng thành công trong thực tế.

Họ còn phải là người đã trực tiếp quản lý đề án, chương trình, dự án có quy mô lớn, liên ngành, lĩnh vực về khoa học, công nghệ, thông tin, tài chính, pháp lý, nhân lực hoặc liên vùng; các chương trình, dự án trong lĩnh vực hạ tầng, công nghệ lõi, chuyển đổi số cấp quốc gia, đã được ứng dụng thành công trong thực tế.

Thưởng 5 tháng lương nếu được đánh giá hoàn thành tốt

Nghị định cũng quy định cụ thể về chế độ, chính sách với Tổng công trình sư Hệ thống và Tổng công trình sư Dự án.

Về tiền lương, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm Tổng công trình sư Hệ thống để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động đối với Tổng công trình sư Hệ thống, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường.

Về tiền thưởng, căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của nhiệm vụ được giao, người đứng đầu cơ quan quản lý Tổng công trình sư Hệ thống quyết định mức tiền thưởng tối đa bằng 5 tháng lương trong năm đánh giá nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tối đa bằng 3 tháng lương trong năm đánh giá nếu hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng công trình sư Hệ thống còn được hỗ trợ ban đầu một tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu. Đồng thời, được bố trí nhà ở công vụ (trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà), phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 3 (tương đương bộ trưởng).

Theo quy định, Tổng công trình sư Hệ thống được cung cấp gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện theo năm cho cá nhân không quá 1% tổng tiền lương một năm. Được hưởng 7 ngày nghỉ dưỡng trong nước và được hỗ trợ kinh phí nghỉ dưỡng (tối đa 1 tháng lương theo hợp đồng) cho bản thân cùng thành viên gia đình (vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi).

Được nghỉ phép theo quy định của pháp luật, được chi trả kinh phí vé máy bay khứ hồi 1 lần/năm cho Tổng công trình sư Hệ thống là người nước ngoài cùng thành viên gia đình (gồm vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi) về nước.

Vợ hoặc chồng, con nếu sống ở Việt Nam cùng với Tổng công trình sư Hệ thống sẽ được cung cấp gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện cho gia đình theo năm không quá 1% tổng tiền lương một năm theo thỏa thuận. Được hỗ trợ tìm trường học và hỗ trợ học phí cho con dưới 18 tuổi trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập. Được miễn hoặc cấp thị thực nhiều lần, thẻ tạm trú theo quy định của pháp luật, tương ứng với thời gian làm việc của Tổng công trình sư hệ thống (nếu có)…

Tổng công trình sư Hệ thống là người nước ngoài khi hoàn thành nhiệm vụ nếu có nguyện vọng thì được ưu tiên để nhập quốc tịch Việt Nam. Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang mà được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian làm Tổng công trình sư Hệ thống thì được xem xét bố trí vào vị trí việc làm cao hơn so với trước vị trí việc làm đã đảm nhận trước khi làm Tổng công trình sư Hệ thống…