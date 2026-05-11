Mưa giông ở Đồng Tháp làm 47 căn nhà hư hỏng, tốc mái 11/05/2026 09:28

(PLO)- Mưa giông xảy ra chiều 10-5 tại xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp đã làm 47 căn nhà của người dân bị hư hỏng, tốc mái.

Sáng 11-5, UBND xã Long Phú Thuận (Đồng Tháp) cho biết chiều 10-5, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn xã, khiến hàng chục căn nhà của người dân bị thiệt hại nặng.

Cơn mưa giông chiều 10-5 khiến nhiều căn nhà của người dân xã Long Phú Thuận hư hỏng, tốc mái. Ảnh: CTV

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, mưa giông quét qua nhiều khu vực dân cư làm 47 căn nhà bị ảnh hưởng ở các ấp Phú Hòa A, Phú Lợi A và Phú Lợi B.

Ấp Phú Hòa A có chín căn nhà bị thiệt hại, trong đó có năm căn bị tốc mái hoàn toàn, bốn căn bị tốc mái khoảng 50%.

47 căn nhà ở xã Long Phú Thuận bị thiệt hại do mưa giông. Ảnh: CTV

Thiệt hại nặng nhất xảy ra tại ấp Phú Lợi A với 36 căn nhà bị ảnh hưởng. Cụ thể, có ba căn bị sập hoàn toàn, 27 căn bị tốc mái hoàn toàn và sáu căn bị tốc mái khoảng 50%.

Tại ấp Phú Lợi B, mưa giông làm hai căn nhà bị hư hỏng, trong đó một căn bị tốc mái khoảng 70%, một căn bị ngã vách nhà bếp.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND xã Long Phú Thuận đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, công an xã cùng các ấp huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa và bảo đảm an toàn tài sản.

Lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai. Ảnh: CTV

Song song đó, các bộ phận chuyên môn cũng được giao rà soát, thống kê thiệt hại để thực hiện hỗ trợ người dân theo quy định.

Đây không phải lần đầu tiên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra thiệt hại lớn do mưa giông trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 19-4, mưa lớn kèm giông lốc mạnh đã làm 47 căn nhà tại xã An Long và xã Tân Long bị tốc mái.

Đến ngày 6-5, tại xã Thanh Bình tiếp tục xảy ra mưa giông làm 36 căn nhà dân bị tốc mái, trong đó có 25 căn bị tốc mái hoàn toàn. Sau các đợt thiên tai, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.