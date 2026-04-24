Cựu HLV U-20 futsal Việt Nam yêu sách “cực chảnh” với Indonesia 24/04/2026 14:04

(PLO)- Hector Souto, cựu HLV U-20 Việt Nam bây giờ trở thành "công thần" của futsal Indonesia, ông vừa đưa ra quan điểm để làm việc lâu dài tại xứ Vạn đảo.

Trong dòng trạng thái trên mạng xã hội, cựu HLV U-20 Việt Nam Hector Souto chia sẻ rất thẳng thắn và “rào trước, đón sau” rằng, dòng trạng thái của ông chỉ mang tính lo ngại, chia sẻ, quan điểm cá nhân chứ không mang tính chỉ trích bên nào cả.

Cùng với đó, ông cũng nêu suy nghĩ nếu như bản hợp đồng hiện tại của ông với futsal Indonesia kết thúc mà không có sự thay đổi về cơ sở vật chất thì ông sẽ chia tay futsal Indonesia chứ không tiếp tục làm việc nữa.

HLV Hector Souto là người đưa futsal Indonesia lên ngôi vô địch tuyệt đối Đông Nam Á và á quân Asian Cup 2026. Vừa qua tại giải Đông Nam Á, ông chỉ chọn lực lượng trẻ, nhưng Indonesia chỉ thua sát nút chủ nhà Thái Lan ở chung kết.

Cựu HLV U-20 Việt Nam chỉ ra tình hình sân bãi futsal Indonesia rất xuống cấp... nó chỉ xứng đáng dùng để rèn luyện sức khỏe, đá futsal phong trào mà thôi. Thật vậy, hồi Asian Cup 2026 tại Indonesia, tuyển Việt Nam thi đấu trên mặt sân được dán vội bằng decal... những vết dơ, mồ hôi không thể chùi sạch khiến các cầu thủ rất khó xử lý bóng.

Dòng trạng thái chia sẻ của HLV Hector Souto rất dài và mang tính định hướng cho tương lai Futsal Indonesia. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói rằng, không chỉ ở Jakarta phải hoàn thiện, làm mới và tăng số lượng sân đủ chuẩn... nhiều địa phương khác cũng phải đồng bộ phát triển sân thi đấu futsal chất lượng để tạo điều kiện cho nhiều người chơi môn này...thì mới phát triển được.

Thực trạng điều kiện sân thi đấu futsal ở Indonesia hiện nay, sẽ chẳng có ai dám dấn thân vào con đường chọn futsal làm nghề, vì sân bãi thiếu và chất lượng quá kém, điều không thể làm cho Indonesia trở thành cường quốc futsal được. Khắp cả nước Indonesia phải có nhiều sân đạt chất lượng và tổ chức nhiều giải cấp địa phương thì mới phát triển.

Ông Hector Souto quả quyết sau lời nhận xét của ông, nếu mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt, ông sẽ đi đến nhiều thành phố khác để yêu cầu phát triển sân thi đấu futsal. Khi đó ông mới tiếp tục ở lại Indonesia để giúp quốc gia này phát triển futsal, còn không ông sẽ không tái ký hợp đồng.