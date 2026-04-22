Tỉ lệ người Việt mua bảo hiểm cho thú cưng cao ngang nhiều nước phát triển 22/04/2026 18:36

Ngày 22-4, Công ty Minh Vi tổ chức buổi công bố Triển lãm quốc tế chuyên ngành Công nghệ, Sản phẩm, Dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam (Pet Fair Việt Nam), dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

​Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Thị trường thú cưng Việt Nam: Đổi mới mô hình bán lẻ và cơ hội tăng trưởng” đã được diễn ra song song, hé lộ nhiều con số bất ngờ về sự bùng nổ của ngành hàng này.

Năm 2026 thị trường thức ăn thú cưng Việt Nam ước đạt 167 triệu USD

Ông Nguyễn Bá Vinh, đại diện Ban tổ chức cho biết Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường thú cưng tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

​Theo báo cáo từ Euromonitor International, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của ngành này tại Việt Nam duy trì ổn định ở mức 11%.

​Quy mô thị trường thức ăn thú cưng năm 2025 ước đạt 156,1 triệu USD. Dự kiến con số này sẽ đạt 167,98 triệu USD vào năm 2026.

​Sự bùng nổ này được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Hiện có tới gần 90% hộ gia đình tại khu vực thành thị sở hữu ít nhất một thú cưng.

​Thú cưng không còn đơn thuần là vật nuôi mà đã trở thành thành viên gia đình. Điều này kéo theo nhu cầu về các sản phẩm cao cấp và dịch vụ chuyên sâu tăng mạnh.

​Ông Vinh kỳ vọng chuỗi sự kiện sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa nắm bắt kịp thời các giải pháp bán lẻ đa kênh, dữ liệu thực chiến để nâng cao năng lực cạnh tranh trên bản đồ ngành thú cưng thế giới.

​Bà Vũ Ngọc Anh Thuyên, Giám đốc marketing Công ty TGM Research cho biết sức khỏe dài hạn đang là mối quan tâm hàng đầu của người nuôi thú cưng tại Việt Nam.

​Số liệu thực tế cho thấy hơn 50% người nuôi đã mua các sản phẩm sức khỏe và thực phẩm chức năng.

​Thậm chí có khoảng 40% người nuôi đã sử dụng dịch vụ tư vấn dinh dưỡng cho vật nuôi. Đây là con số ấn tượng khi người nuôi sẵn sàng chi trả để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng tốt nhất.

​Phân khúc sản phẩm sức khỏe và thực phẩm chức năng vì thế trở thành mối quan tâm hàng đầu.

​Đáng chú ý, nghiên cứu năm 2024 tại Pet Fair Việt Nam cho thấy tỉ lệ sử dụng bảo hiểm cho thú cưng tại Việt Nam đạt khoảng 22%. Con số này ngang bằng với tỉ lệ tại các thị trường phát triển như Mỹ, Anh.

​Điều này chứng tỏ thị trường thú cưng Việt Nam đang trưởng thành và sản phẩm cho thú cưng chuyển dịch sang phân khúc cao cấp hơn.

​Tuy nhiên, bà Thuyên lưu ý rào cản về giá vẫn là yếu tố quan trọng. Các doanh nghiệp cần đảm bảo cung cấp được giá trị niềm tin và hiệu quả thực tế khi người dân mua sản phẩm cho thú cưng.

​Ông Võ Hồng Đức, Nhà sáng lập và điều hành Công ty The Pet Vietnam chia sẻ doanh nghiệp sản xuất thức ăn thú cưng Việt Nam hiện nay rất khó cạnh tranh về giá thành với các quốc gia như Thái Lan hay Trung Quốc.

​Do đó, giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp nội địa cạnh tranh sòng phẳng chính là sự thấu hiểu. Điều này thể hiện rõ ở khẩu vị đặc thù của thú cưng và môi trường kinh doanh địa phương.

​"Nhiều đối tác ngoại dù đầu tư hàng triệu USD vào Việt Nam nhưng vẫn phải tái cấu trúc vì chưa đọc vị được thị trường đặc thù này", ông Đức nói.

Hơn 50% người nuôi đã mua các sản phẩm sức khỏe và thực phẩm chức năng cho thú cưng. Ảnh: TÚ UYÊN

Để sản phẩm thú cưng “Made in Vietnam” làm chủ thị trường nội địa

Một số doanh nghiệp thừa nhận do năng lực khoa học công nghệ hạn chế, phần lớn các công ty nội địa vẫn xuất khẩu nguyên liệu thô. Sau đó, các đơn vị phải nhập khẩu lại sản phẩm hoàn thiện với mức giá rất cao.

​Vì vậy, doanh nghiệp mong muốn có giải pháp hỗ trợ để tham gia sâu hơn vào ngành hàng thú cưng giai đoạn 2025-2030. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ giúp công ty Việt làm chủ thị trường thức ăn thú cưng ngay tại sân nhà.

​Ông Đức dẫn số liệu cho thấy chỉ mới có 5% thú cưng tại Việt Nam được tiếp cận với thức ăn công nghiệp. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của thị trường lại rất ấn tượng.

​Trung bình mỗi năm, ngành này đạt mức tăng trưởng từ 14% đến 20%. Đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử, tốc độ phát triển có thể chạm mốc 30% mỗi năm.

​Trước thực tế đó, ông Đức nhận định hướng đi bắt buộc của doanh nghiệp Việt Nam là tập trung nghiên cứu và phát triển. Đây là nền tảng để sáng tạo nên những sản phẩm mang thương hiệu Việt. "Mục tiêu là để sản phẩm Made in Việt Nam trên bản đồ ngành thú cưng thế giới", ông Đức nói.

​Ông Hồ Mộng Hải, Phó Trưởng phòng giống vật nuôi- Cục chăn nuôi và Thú y cho biết tiềm năng nguyên liệu của Việt Nam rất lớn. Hiện nay, nguồn cá tra từ Đồng bằng sông Cửu Long đang được xuất khẩu mạnh sang Hàn Quốc và Nhật Bản để sản xuất thức ăn thú cưng.

​Thay vì chỉ xuất khẩu thô, doanh nghiệp Việt cần nghiên cứu chế biến sâu để nâng cao giá trị ngành hàng. Việc tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa giúp giảm giá thành và tạo ra những sản phẩm chất lượng cao phục vụ khách hàng trong nước.

​Mặt khác, ông Hải cho rằng cần chuyển đổi tư duy người nuôi từ việc giữ nhà sang xem thú cưng là thành viên gia đình. Khi đó, các dịch vụ như y khoa thú y và thức ăn chế biến sâu mới có cơ hội bứt phá.

​Hiện nay, y khoa thú y tại Việt Nam đang từng bước chuyên khoa hóa với các mảng như da liễu, tim mạch và dinh dưỡng. Điều này đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các chủ nuôi tại đô thị.