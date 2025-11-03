THADS tỉnh An Giang thông tin vụ "đất đã có sổ đỏ, bỗng bị đem đi bán đấu giá cho người khác" 03/11/2025 11:12

(PLO)- Theo THADS tỉnh An Giang, việc thi hành án được thực hiện đúng thủ tục, tuy nhiên hậu quả bán đấu giá nhầm tài sản là vì cơ quan quản lý đất đai cung cấp thông tin không đúng cho cơ quan tố tụng.

Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh An Giang vừa có phản hồi đến báo Pháp Luật TP.HCM liên quan đến bài viết “An Giang: Đất đã có sổ đỏ, bỗng bị đem đi bán đấu giá cho người khác”.

Theo đó, tại văn bản phản hồi thông tin liên quan đến vụ ông Bùi Phước Anh Tài mà Báo đã phản ánh trong bài viết nêu trên, THADS tỉnh An Giang thông tin về nội dung vụ việc thi hành án của bà LHTT về nội dung THA, quá trình tổ chức THA, quá trình thực hiện kết luận chỉ đạo của ủy ban.

Bài báo đăng trên Pháp Luật TP.HCM ngày 24-10-2025.

Văn phòng đăng ký đất đai không cập nhật kịp thời biến động

Cụ thể, theo THADS tỉnh An Giang, bà L.H.T.T và ông T.T.H có nghĩa vụ liên đới thi hành bản án với số tiền phải trả hơn 169 triệu đồng. Quá trình thi hành án, chấp hành viên đã thực hiện các bước theo đúng quy định pháp luật. Vợ chồng ông PTL trúng đấu giá tài sản kê biên trước đó là thửa đất đứng tên bà LHTT.



Sau khi hoàn tất việc bàn giao tài sản trúng đấu giá và cấp giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá thì xảy ra việc ông Tài khiếu nại rằng thời điểm bán đấu giá thì thửa đất đang đứng tên vợ chồng ông Tài.

Lúc này, Thanh tra TP Long Xuyên xác minh thì được biết: Năm 2009, bà L.H.T.T đã chuyển nhượng đất cho vợ chồng ông Tài. Do Văn phòng đăng ký đất đai TP Long Xuyên và UBND phường Mỹ Phước không cập nhật kịp thời tình hình biến động nên dẫn đến cung cấp thông tin cho cơ quan tố tụng không chính xác. Từ đó, cơ quan tố tụng đã tiến hành kê biên đất và bán đấu giá như đã nêu trên.

Ông Tài đồng ý phương án mua nền nhà mới, nhưng...

Công văn của THADS tỉnh An Giang cũng nêu: Sau khi sự việc xảy ra, UBND TP Long Xuyên đã tổ chức các cuộc họp để tìm phương án giải quyết.

Quá trình thực hiện kết luận chỉ đạo của UBND TP Long Xuyên (cũ) tại các cuộc họp, thể hiện, sau cuộc họp ngày 27-2-2020, Chi cục THADS TP Long Xuyên tiến hành xác minh điều kiện THA của vợ chồng bà LHTT.

Theo đó, hai người này đã ly hôn vào năm 2016. Nội dung xét xử ly hôn không đề cập đến nợ chung và tài sản chung. Hiện không xác định được nơi ở mới của ông bà này. Bà LHTT không có tài sản, người chồng cũ có tài sản là quyền sử dụng đất diện tích 81 m2…

Ngày 21-9-2020, Ban chỉ đạo THADS TP Long Xuyên có văn bản báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo THADS tỉnh An Giang.

Ngày 6-10-2020, Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh An Giang, giao cho Cục THADS tỉnh An Giang hướng dẫn việc tổ chức thi hành bản án liên quan trách nhiệm liên đới trả nợ của vợ chồng bà LHTT.

Ngày 1-7-2021, cuộc họp Hội đồng Chấp hành viên Cục THADS tỉnh An Giang thống nhất hướng dẫn nghiệp vụ cho Chi cục THADS TP Long Xuyên. Cụ thể, lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Long Xuyên chỉ đạo chấp hành viên khởi kiện yêu cầu tòa án hủy kết quả bán đấu giá tài sản, yêu cầu tòa án xử lý các hậu quả đã xảy ra. Đồng thời, chấp hành viên có văn bản phong tỏa tài sản đối với quyền sử dụng đất, diện tích đất 81 m2 cấp cho chồng cũ bà LHTT để bảo đảm THA, chờ kết quả xét xử của tòa án…

Ngày 5-7-2021, thực hiện hướng dẫn của Cục THADS tỉnh, Chi cục THADS TP Long Xuyên đã ban hành quyết định về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu, thay đổi hiện trạng đối với quyền sử dụng đất, diện tích đất 81 m2 nêu trên.

Ông Bùi Phước Anh Tài yêu cầu sớm giải quyết vụ việc của ông nên ngày 22-4-2022, UBND TP tiếp tục tổ chức cuộc họp để bàn giải pháp giải quyết yêu cầu khiếu nại của ông Tài. Cuộc họp có sự tham dự của lãnh đạo Cục THADS tỉnh.

Qua trao đổi cuộc họp thống nhất sẽ tiếp tục đề xuất Ban chỉ đạo THA tỉnh xem xét cho chủ trương để UBND TP Long Xuyên bán cho một trong hai ông (ông PTL và ông Tài) một nền nhà tại khu Tái định cư Tây Đại học mở rộng phường Mỹ Phước – Mỹ Hòa với giá thành đầu tư. UBND TP Long Xuyên trao đổi trước với hai ông để làm cơ sở báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo THA tỉnh.

Làm việc sau đó, ông Tài thống nhất theo giải pháp sẽ mua một nền nhà tại khu tái định cư nêu trên với giá thành đầu tư và chấm dứt khiếu nại.

Tuy nhiên, sau đó do UBND TP không giải quyết được theo kết quả làm việc như trên (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh) nên ông Tài khởi kiện vợ chồng ông PTL ra tòa và TAND khu vực 9 – tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm đã bác yêu cầu của ông Tài như nội dung bài báo phản ánh…