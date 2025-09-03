Giảm án cho 2 cựu hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và nhiều thuộc cấp 03/09/2025 15:57

(PLO)- HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên quyết định sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo.

Ngày 3-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 2 cựu hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai và nhiều cán bộ, nhân viên trường này về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội tham ô.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận thấy các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên quyết định sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo.

Cụ thể, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, HĐXX giảm án cho bị cáo Nguyễn Gia Bảo (72 tuổi, cựu hiệu trưởng) từ 3 năm tù xuống 3 năm tù nhưng được hưởng án treo, giảm án cho bị cáo Trần Minh Hùng (59 tuổi, cựu hiệu trưởng) từ 9 năm xuống còn 6 năm tù.

Cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Phan Văn Thanh (65 tuổi) được giảm án từ 12 năm tù xuống 10 năm tù, Đặng Minh Thư từ 7 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm 6 tháng, Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga từ 7 năm tù xuống còn 5 năm tù, Dương Minh Hiếu (không kháng cáo) cũng được giảm từ 4 năm tù xuống còn 3 năm 6 tháng và Lê Thị Hoài Lan được giảm từ 5 năm tù còn 3 năm tù.

Riêng bị cáo Võ Thị Ngọc Dung bị tòa sơ thẩm tuyên 18 năm tù về tội tham ô tài sản được giảm xuống còn 15 năm tù.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, trong thời gian từ năm 2009-2022, tại Trường Đại học Đồng Nai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị cáo là lãnh đạo và nhân viên nhà trường đã thực hiện các sai phạm gây thiệt hại cho nhà trường hơn 23,5 tỉ đồng và thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỉ đồng.

Riêng bị cáo Võ Thị Ngọc Dung (34 tuổi, kế toán Phòng Kế hoạch - Tài chính) bị truy tố tội tham ô tài sản. Bị cáo Dung thu học phí, lệ phí tại trường bằng tiền mặt với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng nhưng chỉ báo cáo nộp về nhà trường tổng số tiền gần 27 tỉ đồng, còn lại Dung chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

Xử sơ thẩm ngày 6-1, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Gia Bảo (72 tuổi, hiệu trưởng nhà trường đến ngày 1-10-2010) 3 năm tù, Trần Minh Hùng (59 tuổi, hiệu trưởng nhà trường từ ngày 2-11-2010 đến năm 2019) 9 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, các bị cáo Phan Văn Thanh (65 tuổi, trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, kiêm kế toán trưởng) lãnh 12 năm tù, Đặng Minh Thư (phó trưởng phòng Đào tạo) lãnh 7 năm 6 tháng tù, Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga (kế toán trưởng) lãnh 7 năm tù, Dương Minh Hiếu (phó trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng) lãnh 4 năm tù và Lê Thị Hoài Lan (45 tuổi, trưởng bộ môn Quản lý giáo dục) lãnh 5 năm tù.

Bị cáo Võ Thị Ngọc Dung nhận mức án 18 năm tù về tội tham ô tài sản. Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên buộc các bị cáo khắc phục số tiền thiệt hại cho ngân sách nhà nước.