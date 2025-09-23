Phát hiện thi thể người đàn ông trôi sông Đồng Nai sau mưa lũ 23/09/2025 18:25

(PLO)- Sau trận mưa lũ kéo dài lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Đồng Nai.

Trước đó, ngày 22-9, sau trận mưa lũ kéo dài, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn phường Long Hưng nên tiến hành trục vớt để cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.

Thi thể người đàn ông nổi trên sông Đồng Nai. Ảnh: CA.

Đêm ngày 21-9, trong trận mưa lớn nước dâng cao nhanh Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo người dân đang bị mắc kẹt do ngập lụt sau trận mưa kéo dài xảy ra tại khu phố 5 (phường Trảng Dài, Đồng Nai).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động lực lượng đến hiện trường tổ chức đưa cháu bé 4 tuổi ra ngoài khu vực ngập an toàn.

Chiếc ô tô bị nước cuốn trôi xuống suối Săn Máu. Ảnh: VH.

Cùng thời điểm trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo của người dân có một xe ô tô bị trôi xuống suối Săn Máu tại khu phố 3A (phường Trảng Dài) nên đến hiện trường phối hợp cùng Công an phường tổ chức cứu hộ. Do trời tối, nước chảy siết gây khó khăn cho quá trình tìm kiếm cứu hộ.

Đến sáng 22-9, lực lượng đã tìm được chiếc xe và đưa lên bờ.