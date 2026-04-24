Khi nào triển khai xây dựng 2 cầu đi bộ trên đường Tôn Đức Thắng? 24/04/2026 18:46

TP.HCM đang chuẩn bị triển khai xây dựng 2 cầu đi bộ trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1 cũ) nối sang công viên bến Bạch Đằng, dự kiến hoàn thành trước ngày 2-9-2026.

Các cầu này nằm tại ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (trước khách sạn Mejestic) và nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng. Cầu đi bộ giúp đảm bảo an toàn cho người dân trước tình trạng giao thông phức tạp tại khu vực này.

Cầu đi bộ sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân sang đường thuận tiện hơn. Ảnh: ĐT

Công ty TNHH TMDV Great Wealth - đơn vị triển khai dự án sẽ thực hiện theo phương thức đối tác công tư - hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán, với tổng mức đầu tư 80 tỉ đồng, riêng hạng mục cầu là 50 tỉ đồng.

Đáng chú ý, cầu đi bộ sẽ là điểm nhấn trên tuyến đường này. Cầu có kết cấu thép, được lắp thang máy kết hợp chiếu sáng mỹ thuật.

Vị trí xây dựng dự án.

Trong tương lai, khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được hoàn thành sẽ hình thành trục công viên giải trí, tuyến đường đi bộ thu hút người dân và du khách. Từ Phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dân có thể đi bộ qua 2 cây cầu để đến Công viên bến Bạch Đằng hoặc đi qua công viên bờ sông Sài Gòn thông qua cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn.

Về tiến độ dự án, đơn vị thực hiện - Công ty TNHH TMDV Great Wealth cho biết công tác cải tạo cầu bến B và cầu bến C - Ba Son đã hoàn tất. Hiện đơn vị thi công đang tiến hành thiết kế, trình UBND TP.HCM phê duyệt. Sau khi có chủ trương sẽ tiến hành khởi công dự án.

"Công ty đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để đưa dự án hoàn thành trước ngày 2-9" - đại diện Công ty TNHH TMDV Great Wealth thông tin.

Dưới đây là một số hình ảnh khu vực triển khai dự án:

Khu vực triển khai dự án.

Dự án đang trong quá trình thiết kế.

Các cầu này nằm tại ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (trước khách sạn Mejestic) và nút giao Thái Văn Lung - Tôn Đức Thắng.

Dự kiến dịp lễ 2-9 sẽ hoàn tất dự án.