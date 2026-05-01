Đấu giá quyền sử dụng đất cồn nổi trên sông Cần Thơ 01/05/2026 18:42

(PLO)- 23 khu đất sẽ đấu giá quyền sử dụng đất, đáng chú ý là khu đất bãi bồi - cồn nổi nằm ở ngã ba sông Cần Thơ - sông Hậu với diện tích hơn 170 ngàn m2

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn TP, trong đó đáng chú ý là khu đất bãi bồi - cồn nổi nằm ở ngã ba sông Cần Thơ với sông Hậu.

Cồn nổi 17 ha nằm ở ngã ba sông Cần Thơ với sông Hậu sẽ được đưa ra đấu giá với mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ. Ảnh: CTV

Theo kế hoạch của UBND TP Cần Thơ, 23 khu đất, với tổng diện tích đất khoảng 1.114.268,90 m2 được đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026.

Trong đó, các khu đất đã được phê duyệt danh mục năm 2025 chưa hoàn thành thủ tục đấu giá được chuyển tiếp thực hiện sang năm 2026 là 17 khu, tổng diện tích đất khoảng 932.011,30 m2; 6 khu đất đăng ký mới thực hiện đấu giá trong năm 2026 với tổng diện tích khoảng 182.257,60 m2, trong đó chỉ riêng khu đất Bãi bồi - Cồn nổi trên sông Cần Thơ đã chiếm đến 170.042 m2.

UBND TP Cần Thơ giao Trung tâm phát triển quỹ đất TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan công bố kế hoạch, danh mục các khu đất thực hiện đấu giá năm 2026 trên các cổng thông tin theo quy định; Triển khai thực hiện các thủ tục, tổ chức đấu giá đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thuế TP Cần Thơ, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP tổ chức thực hiện việc tổ chức đấu giá nói trên.