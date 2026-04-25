Chính quyền xã Bảo Lâm 3 khẳng định không có dự án Làng Oa trên địa bàn 25/04/2026 09:12

(PLO)- UBND xã Bảo Lâm 3 khẳng định trên địa bàn không có dự án Làng Oa, đồng thời cảnh báo người dân không góp vốn, giao dịch đất đai theo thông tin chưa kiểm chứng.

Ngày 25-4, UBND xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo khẳng định không tồn tại dự án mang tên Làng Oa hay Làng Oa Bảo Lộc trên địa bàn xã.

Theo UBND xã Bảo Lâm 3, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin lan truyền trên mạng xã hội và qua một số cá nhân, tổ chức về việc triển khai dự án Làng Oa tại thôn 10B (xã Bảo Lâm 3, trước đây là xã Lộc Thành). Những thông tin này có dấu hiệu gây hiểu nhầm, tiềm ẩn rủi ro cho người dân.

Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định hiện không có bất kỳ dự án nào với tên gọi trên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp phép hoặc cho phép triển khai theo quy định.

UBND xã Bảo Lâm 3 khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin theo các thông tin chưa được kiểm chứng; không tham gia góp vốn, đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng đất đai liên quan đến các dự án ảo. Đồng thời, người dân cần chủ động xác minh thông tin qua cơ quan chức năng trước khi thực hiện các giao dịch.

Chính quyền cũng nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng thông tin sai sự thật để quảng bá, huy động vốn trái phép hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

UBND xã giao các bộ phận chuyên môn, công an xã tăng cường kiểm tra, nắm tình hình; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ thông tin, tránh rủi ro về tài sản.